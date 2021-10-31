Туреччина планує взяти під контроль 50% Чорного моря

Туреччина будує оптоелектронні бази, які дозволять їй стежити за обстановкою в акваторії

Ердоган хоче посилити вплив у Чорному морі в рамках доктрини «Блакитна батьківщина»

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує посилити вплив у акваторії Чорного моря в рамках концепції «Блакитна батьківщина». Про це пише Yeni Safak.

За даними видання, Анкара планує відстежувати ситуацію від грецьких до східних берегів Чорного моря. З цією метою Туреччина будує оптоелектронні бази, які дозволять їй стежити за обстановкою, зокрема, й у районі узбережжя Сочі.

Наразі збудовано вже 13 таких баз для контролю над Егейським та Мармуровим морями. Тепер же Анкара хоче добитися контролю над щонайменше 50% чорноморських вод.

Як зазначається у публікації, доктрина «Блакитна батьківщина» націлена на те, щоб підвищити значущість Туреччини як морської держави.

На думку експертів, Анкара має намір і надалі нарощувати міць своїх військово-морських сил, щоб закріпитись у Чорному морі.

Нагадаємо, есмінець США USS Porter вирушає в Чорне море. Там він буде взаємодіяти з партнерами з НАТО.

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