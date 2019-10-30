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    Економіка та фінанси

    Понад 220 посад у «Рівнегазі» вакантні через низькі зарплати

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    Понад 220 посад у «Рівнегазі» вакантні через низькі зарплати

    Середня зарплата рівненських газовиків складає 9,3 тис. грн, в той час, коли вони заслуговують на 18,7 тис. грн

    Через заморожені тарифи на розподіл газу зарплата фахівців «Рівнегаз» на 23% менша від середньої по промисловості та на 52% від середньої зарплати по галузі.

    Середня зарплата рівненських газовиків складає 9 329 грн, в той час, як середньомісячна зарплата по галузі в області становить – 18 694 грн. Невеликі зарплати призводять до відтоку кваліфікованих спеціалістів, які часто шукають  високооплачувану роботу за кордоном. 

    З початку 2019 року з  компанії звільнилося 178 працівників. Головною причиною масових звільнень газовиків є низький рівень заробітної плати, який на 29% менший від середньої зарплати по галузі.  Сьогодні на підприємстві вакантними є 220  посад.  Як правило, це люди, які цілодобово забезпечують безаварійний розподіл газу: слюсарі, зварники, монтери, водії.

    Так, лише в аварійно-диспетчерській службі, яка цілодобово ліквідовує витоки газу не вистачає майже 50 фахівців, ще стільки ж – в службі, яка здійснює комплексно-приладове обстеження: перевіряє мережі та виявляє витоки газу на них. Через незаповненість вакансій, збільшується навантаження на працівників,  а зарплата незмінно залишається низькою.

    «Тарифна політика НКРЕКП обмежує зарплати газовиків. З діючої ціни природного газу лише  18,2 копійки  спрямовуються на заробітну плату, решта коштів – на заміну та ремонт мереж, утримання АДС, встановлення безкоштовних лічильників  тощо. Газорозподільна компанія отримує лише 72,5 копійок від вартості одного кубометра», - розповідає комерційний директор АТ «Рівнегаз» Віктор Осницький.

    Наразі усі звернення газорозподільних підприємств України до НКРЕКП щодо встановлення економічно обґрунтованого тарифу на розподіл у структурі ціни на газ, залишаються без реагування. В Асоціації газового ринку України зазначають, що  неприйняття тарифів створює умови для банкрутства нового Оператора ГТС.

    НКРЕКП газ тарифи зарплата ціни політика ремонт ГТС
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