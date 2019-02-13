Понад 26% клієнтів «Івано-Франківськгаз Збуту» вже користується Особистим кабінетом новини компаній



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Завдяки Особистому кабінету споживачі мають змогу сплачувати за газ в зручний для себе час та без черг

Переваги онлайн послуг Особистого кабінету оцінили понад 110 тис. споживачів «Івано-Франківськгаз Збуту».

Можливості, які надає Особистий кабінет, дозволяють споживачам сплачувати за газ в зручний час та без черг. Завдяки можливостям цього сервісу його користувачі можуть не відвідувати офіси газової компанії та вирішувати всі питання, пов’язані із постачанням газу, дистанційно.

В Особистому кабінеті клієнти «Івано-Франківськгаз Збуту» мають можливість не лише сплачувати за спожитий газ через оналйн-сервіси, але передавати показання своїх лічильників газу, переглянути історію своїх розрахунків, завантажити рахунок, а також дізнатися ціну природного газу, розмір субсидії чи пільги. У більшості випадках відпадає необхідність відвідувати районні центри обслуговування клієнтів для звірки й уточнення оплат чи нарахувань субсидії.

Ще одна додаткова можливість - можна звернутися до фахівців газової компанії з питанням чи пропозицією, а також записатися на прийом до керівників газової компанії. Всі звернення направляються до контакт-центру, який обробляє інформацію. Окрім того, для користувачів Особистого кабінету доступна послуга «зворотний зв'язок».

«Розробники цього інтернет-сервісу постійно працюють над створенням нових можливостей Особистого кабінету. До прикладу, споживачам природного газу нема необхідності відстежувати усі нововведення на газовому ринку чи в нарахуванні і перерахунку субсидій та пільг. Про зміни клієнта інформують в Особистому кабінеті», – розповідає директор ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут» Юрій Пилипів.

Наприкінці минулого року запрацював Особистий кабінет «Бізнес онлайн» для комерційних клієнтів «Івано-Франківськгаз Збуту». Скористатися послугами кабінету на сайті 104.ua можуть юридичні чи фізичні особи підприємці (непобутове споживання), у яких є діючий договір на постачання газу з ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут». Використання системи «Бізнес онлайн» дозволяє комерційним споживачам отримувати рахунки за газ, акти прийому-передачі, акти звірок та переглядати історію платежів.