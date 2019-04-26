Понад 5 тис. боржників отримали повідомлення «Миколаївгаз Збуту» про припинення газопостачання новини компаній



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Крім відключення, важелем впливу на недобросовісних споживачів є звернення до суду

Борг жителів Миколаївщини за газ перед «Миколаївгаз Збутом» станом на 1 квітня 2019 року перевищив 620 млн гривень. Це в два рази більше, ніж у минулому році. У зв'язку з цим компанія направила боржникам 5100 письмових повідомлень на загальну суму 44,6 млн гривень з попередженням про припинення поставок газу в разі несплати боргу.

З початку 2019 року через борги за газ припинено газопостачання 250 клієнтів «Миколаївгаз Збуту». Всього в Миколаївській області відключеними від газопостачання рахуються 2374 домоволодіння.

«Згідно з чинним законодавством, якщо споживач систематично не оплачує послугу і накопичує борг, постачальник повинен ініціювати припинення постачання газу. В більшості випадків повідомлення спрацьовує і мотивує споживача до погашення неплатежів або укладення договору реструктуризації. Щоб уникнути відключень споживачі можуть звернутися до нас, і ми знаходимо шляхи вирішення проблеми. Якщо ж реакції і розуміння з боку порушника платіжної дисципліни немає, вдаємося до крайнього заходу - відключення газопостачання», - розповідає директор ТОВ «Миколаївгаз Збут» Наталія Левченко.

Найбільшу кількість попереджень було відправлено жителям м.Миколаєва, м.Вознесенська та м.Баштанки.

Крім відключення, важелем впливу на недобросовісних споживачів є звернення до суду і виконавчої служби для примусового стягнення заборгованості.

За даними компанії, на сьогоднішній день в різних судових інстанціях розглядається 380 справ на побутових споживачів газу. Тільки за попередній рік за судовими позовами компанії вдалося стягнути з боржників 2,7 млн гривень.

У разі складнощів з погашенням заборгованості і браком часу компанія радить підключити банківську функцію «регулярний платіж» до платіжної картки. Якщо немає можливості платити за спожитий енергоресурс, то можна звернутися в органи соціального захисту для призначення субсидії.

У компанії нагадали, що за діючими правилами субсидування, борг за житлово-комунальні послуги в розмірі 340 грн є підставою для припинення нарахування субсидії. ТОВ «Миколаївгаз Збут» зобов'язаний вести реєстр боржників-субсідіантів по оплаті за газ і передавати такі реєстри до територіальних управлінь соцзахисту населення.

«Хочемо також нагадати нашим клієнтам про майбутні нововведення в законодавстві в сфері ЖКГ. З 1 травня 2019 року набирає чинності Закон про нарахування пені за наявності боргу за комунальні послуги. Пеня буде складати 0,01% від суми боргу і не повинна перевищувати 100% від його розміру. Тому звертаємося до наших клієнтів з проханням погасити існуючу заборгованість, щоб уникнути нарахування пені», - кажуть у компанії.