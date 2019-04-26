Нацбанк посилив контроль за розрахунками готівкою



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Нові норми набудуть чинності 3 червня

Національний банк України посилив нагляд за здійсненням готівкових розрахунків та веденням касових операцій банками. Про це йдеться в повідомленні регулятора в п'ятницю, 26 квітня.

Відзначається, що банк повинен вживати заходів для вивчення клієнтів-суб'єктів господарювання, які отримують в банку готівку для подальшого здійснення готівкових розрахунків, щоб спростувати або підтвердити підозри щодо здійснення клієнтом фінансових операцій з ознаками фіктивності.

З урахуванням ризик-орієнтованого підходу банк повинен отримувати від клієнта підтверджуючі документи, на підставі яких здійснюються готівкові розрахунки. Такими документами можуть бути закупівельний акт; закупівельна відомість; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, кредитний договір; договір поставки; договір транспортування; договір зберігання, інші звітні документи.

Посилення нагляду за здійсненням готівкових розрахунків та веденням банками касових операцій пов'язано з виявленням НБУ за результатами нагляду у сфері фінансового моніторингу численних фактів проведення фінансовими установами ризикових операцій з використанням готівки.

Крім того, це відповідає вимогам законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.

Регулятор також унормував застосування електронного підпису та електронної печатки в банківській системі під час здійснення касових операцій відповідно до вимог законодавства (зокрема, закону «Про електронні довірчі послуги»).

До того ж, НБУ удосконалив окремі норми організації касової роботи банків, зокрема, відносно роботи банків з сумнівними щодо справжності та платіжності банкнот тощо.

Цей документ набуває чинності з 3 червня 2019 року.