День ймовірного вторгнення РФ. Що відбувається з курсом

Долар впав на 29 копійок

Національний банк України оприлюднив курси валют на середу, 16 лютого. Сьогодні долар і євро подешевшають.

Офіційні курси валют Нацбанку на 16 лютого 2022 року:

Долар США – 28,24 грн (мінус 29 коп.).

Євро – 32,02 грн (мінус 30 коп.).

Нагадаємо, учора, 15 лютого, долар США був по 28,20/28,60 грн., а євро – 31,90/32,55 грн.

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 15 лютого 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 1 копійку до 28,50 гривень за долар, курс в покупці до 28,48 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 4 копійки до 32,23 гривень за євро.

Потім курс долара впав до рівня 28,25 гривень за долар. Це сталося після заяви військового відомства Росії про завершенні навчань і повернення частини військ в місця постійної дислокації.

За прогнозом банкірів, курс долара у 2022 році очікується в коридорі 26-28 гривень. Аналітики банків враховують різні фактори, які впливають на валютний ринок. Вартість долара - 28,2 грн, євро - 32 грн.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що на 16 лютого 2022 року заплановано вторгнення Росії в Україну.

Як повідомлялося, курс російського рубля обвалився на тлі погроз про вторгнення. Падіння російської валюти посилилося після того, як низка країн закликала своїх громадян покинути Україну через нестабільну ситуацію. Зокрема, адміністрація США вирішила відкликати всіх дипломатів, що залишилися в Києві, протягом 24-48 годин. Напередодні уряд США запропонував Україні суверенні кредитні гарантії до $1 млрд.