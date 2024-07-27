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Потрібно вирішити проблему недосконалого механізму ПСО та боргів на балансуючому ринку – «Укргідроенерго»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Потрібно вирішити проблему недосконалого механізму ПСО та боргів на балансуючому ринку – «Укргідроенерго»
Ігор Сирота

«Укргідроенерго» є одним з основних гравців на балансуючому ринку електроенергії

Проблема недосконалого механізму фінансування тарифу на електроенергію для населення та борги на балансуючому ринку потребують вирішення. Про це в інтерв’ю заявив голова «Укргідроенерго» Ігор Сирота. 

«Найбільший виклик, який нині існує та потребує вирішення – фінансове збалансування ринку. Тут є два фактори, що створюють заборгованості на ринку електроенергії: недосконалість механізму покладання спеціальних обов’язків (ПСО) та проблема заборгованостей на балансуючому ринку (БР)», – сказав він.

Сирота додав, що «Укргідроенерго» є одним з основних гравців на балансуючому ринку електроенергії, забезпечуючи покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності, а також мобільний аварійний резерв в енергосистемі України.

Раніше повідомлялося, що вирішення проблеми боргів на балансуючому ринку електроенергії є важливим кроком для початку будівництва маневрової генерації.

Теги: фінансування Укргідроенерго

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