Потрібно вирішити проблему недосконалого механізму ПСО та боргів на балансуючому ринку – «Укргідроенерго»

«Укргідроенерго» є одним з основних гравців на балансуючому ринку електроенергії

Проблема недосконалого механізму фінансування тарифу на електроенергію для населення та борги на балансуючому ринку потребують вирішення. Про це в інтерв’ю заявив голова «Укргідроенерго» Ігор Сирота.

«Найбільший виклик, який нині існує та потребує вирішення – фінансове збалансування ринку. Тут є два фактори, що створюють заборгованості на ринку електроенергії: недосконалість механізму покладання спеціальних обов’язків (ПСО) та проблема заборгованостей на балансуючому ринку (БР)», – сказав він.

Сирота додав, що «Укргідроенерго» є одним з основних гравців на балансуючому ринку електроенергії, забезпечуючи покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності, а також мобільний аварійний резерв в енергосистемі України.

Раніше повідомлялося, що вирішення проблеми боргів на балансуючому ринку електроенергії є важливим кроком для початку будівництва маневрової генерації.