У світі зростає кількість людей, які живуть з ВІЛ – ООН

У світі майже 40 мільйонів людей живуть з ВІЛ

Майже 40 мільйонів людей у світі живуть з ВІЛ, який викликає СНІД, а понад 9 мільйонів не отримують лікування. Попри деякі успіхи в боротьбі з пандемією, прогрес сповільнився, фінансування скорочується, а кількість нових випадків інфікування зростає в деяких регіонах. Про це йдеться в новій доповіді ООН, повідомляє АР.

У 2023 році від хвороб, пов'язаних зі СНІДом, померло близько 630 000 людей. Це значно менше, ніж 2,1 мільйона смертей у 2004 році. Проте, ця цифра все ще більш ніж удвічі перевищує цільовий показник на 2025 рік – менше 250 000 смертей, – згідно з доповіддю UNAIDS, агентства ООН, яке очолює глобальні зусилля з припинення пандемії.

Частка нових випадків інфікування серед маргіналізованих груп, які стикаються зі стигматизацією та дискримінацією, зросла з 45% у 2010 році до 55% у 2023 році. До цих груп належать секс–працівники, чоловіки, які мають секс з чоловіками, та люди, які вживають ін'єкційні наркотики.

Хоча 86% людей, які живуть з ВІЛ у світі, знають про свій статус, лише 77% мають доступ до лікування, а у 72% вірус пригнічений. Фінансування боротьби зі СНІДом також скорочується, що ставить під загрозу прогрес, досягнутий за останні роки.

.Нагадаємо, протягом найближчих 5–10 років українцям, як і всім європейцям, слід бути готовими до пандемії кількох хвороб. Зокрема, йдеться про кір, грип, поліомієліт та холеру, попередив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

До слова, у Броварському районі Київської області зареєстрований другий випадок ботулізму за травень.