Прем'єр не підписуватиме рішення про обмеження імпорту вугілля і електроенергії



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Кабінет міністрів на своєму засіданні 18 березня прийняв рішення щодо запровадження спеціального мита на імпорт електроенергії та вугілля з Російської Федерації

Під час доопрацювання рішення виникло питання, чим обґрунтувати мито в 65%, - джерело

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не планує підписувати рішення про обмеження імпорту електроенергії і ввезення вугілля. Про це повідомило джерело в Кабміні.

«Обмежувати поставки з РФ Володимир Зеленський дав доручення ще наприкінці лютого. Кабмін доручення виконав, щоправда в процесі доопрацювання рішення уряду виникли питання. В першу чергу, чим обґрунтувати таке мито в 65%. Для цього спочатку треба почати антидемпінгове розслідування, а потім вводити мита, інакше Росія може оскаржити рішення в СОТ», - говорить джерело.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на своєму засіданні 18 березня прийняв рішення щодо запровадження спеціального мита на імпорт електроенергії та вугілля з Російської Федерації. Дане рішення уряд ухвалив одноголосно.

Мита вводять з 1 квітня 2020 року — їхній розмір становитиме 65% митної вартості вугілля або електроенергії.

«Пропонується запровадження спеціального мита для електричної енергії й всіх типів вугілля, крім антрациту та коксівного вугілля, для енергетики та металургійної промисловості, з 1 квітня 2020 року в розмірі 65%», – зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Як повідомлялося, імпорт електроенергії з Росії було відновлено з 1 жовтня завдяки «поправці Геруса».

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