Стало відомо, скільки пенсіонерів отримують менше 2 тис. грн, а скільки – понад 10 тис.

Лише 4,3% пенсіонерів отримують від держави більше за 10 тис. грн на місяць

Станом на початок 2022 року середній розмір пенсійної виплати в Україні становив 3916 грн. З 2016 року середні пенсії зросли більш ніж вдвічі (тоді розмір середньої пенсійної виплати становив 1828 грн). Про це повідомляє сервіс моніторингу відкритих даних Opendatabot.

З 10 881 100 пенсіонерів, зареєстрованих в Україні, більш ніж 50% отримують менше за 3 тис. грн пенсійної виплати ($110).

Так, майже 15% українських пенсіонерів, більше за 1,6 млн осіб, отримують наразі пенсію у розмірі менше за 2 тис. грн.

До 3 тис. грн пенсійної виплати отримують 35,2% українських пенсіонерів, понад 3,8 млн людей.

Кожен п’ятий пенсіонер, або понад 2,2 млн людей загалом, отримує щомісяця від держави пенсію у розмірі 3-4 тис. грн.

Лише 9,2% (близько 1 млн осіб) отримують 4-5 тис. грн щомісяця, а 15,6% – 5-10 тис. грн (1,7 млн).

Пенсіями, вищими за 10 тис. грн в Україні можуть похвалитися лише 4,3% пенсіонерів (близько 471 тис. людей)

інфографіка: opendatabot.ua

З 2018 року в Україні діє закон про пенсійне страхування, який щороку підвищує планку страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію. Як результат, з 2028 року для виходу на пенсію у 60 років українському громадянину необхідно мати 35 років стажу. Тим, у кого стажу не вистачає, доведеться працювати ще кілька років. Якщо до 65 років не набереться навіть 25 років стажу, то пенсії не буде взагалі, натомість надаватиметься соціальна допомога.

Раніше повідомлялося, що парламент на початку 2022 року повинен розглянути закон про запуск накопичувальної пенсійної системи.

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