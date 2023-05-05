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СБУ викрила бізнесмена зі Львова, який постачав до РФ елітні автівки (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
СБУ викрила бізнесмена зі Львова, який постачав до РФ елітні автівки (фото)
Бізнесмен нелегально переправив російським «замовникам» 45 автомобілів
фото: СБУ

Бізнесмен налагодив схему переправлення елітних авто на територію Росії в обхід міжнародних торговельних обмежень

Кіберфахівці та слідчі СБУ ліквідували масштабну схему нелегального експорту до РФ підсанкційних автомобілів преміумкласу. До організації оборудки причетний львівський підприємець, який раніше проживав у Росії та має там власний бізнес. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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фото: СБУ

Фігурант скористався тим, що більшість світових автокомпаній вийшли з російського ринку. Зокрема, бізнесмен налагодив схему переправлення елітних авто на територію Росії в обхід міжнародних торговельних обмежень.

Серед замовників підсанкційної продукції були представники топменеджменту Кремлівського монополіста Газпром і пропагандистського телеканалу russia today.

«Встановлено, що з серпня 2022 до березня 2023 року ділок нелегально переправив російським «замовникам» 45 автомобілів на загальну суму понад €3 млн. Для реалізації оборудки фігурант купував преміальні транспортні засоби в українських автосалонах та оформлював їх на підконтрольні комерційні структури. Потім за підробленими документами він переправляв їх транзитом через територію Євросоюзу до Білорусі, а звідти – до Росії», – йдеться в дописі.

Крім того, бізнесмен подав до Державної податкової служби України заяву на відшкодування ПДВ на загальну суму понад 6 млн грн.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисника у Києві та Львові виявлено 35 печаток підприємств, у тому числі офшорних компаній, залучених у «схемі» та фінансово-господарську документацію, мобільні телефони й комп’ютери із доказами незаконної діяльності.

Також за поданням СБУ накладено арешт на майно учасників оборудки на загальну суму понад 700 млн грн.

До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 17 підприємств, більше ніж півсотні нежитлових виробничих приміщень у різних регіонах України, у тому числі в Криму, 22 квартири у Києві та Львові, майже три десятки земельних ділянок і більше ніж 40 елітних автомобілів.

На підставі зібраних доказів організатору злочинної схеми повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: пособництво державі-агресору, службове підроблення, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

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Теги: санкції росія машини експорт СБУ

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