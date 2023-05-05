СБУ викрила бізнесмена зі Львова, який постачав до РФ елітні автівки (фото)

Бізнесмен налагодив схему переправлення елітних авто на територію Росії в обхід міжнародних торговельних обмежень

Кіберфахівці та слідчі СБУ ліквідували масштабну схему нелегального експорту до РФ підсанкційних автомобілів преміумкласу. До організації оборудки причетний львівський підприємець, який раніше проживав у Росії та має там власний бізнес. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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фото: СБУ

Фігурант скористався тим, що більшість світових автокомпаній вийшли з російського ринку. Зокрема, бізнесмен налагодив схему переправлення елітних авто на територію Росії в обхід міжнародних торговельних обмежень.

Серед замовників підсанкційної продукції були представники топменеджменту Кремлівського монополіста Газпром і пропагандистського телеканалу russia today.

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«Встановлено, що з серпня 2022 до березня 2023 року ділок нелегально переправив російським «замовникам» 45 автомобілів на загальну суму понад €3 млн. Для реалізації оборудки фігурант купував преміальні транспортні засоби в українських автосалонах та оформлював їх на підконтрольні комерційні структури. Потім за підробленими документами він переправляв їх транзитом через територію Євросоюзу до Білорусі, а звідти – до Росії», – йдеться в дописі.

Крім того, бізнесмен подав до Державної податкової служби України заяву на відшкодування ПДВ на загальну суму понад 6 млн грн.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисника у Києві та Львові виявлено 35 печаток підприємств, у тому числі офшорних компаній, залучених у «схемі» та фінансово-господарську документацію, мобільні телефони й комп’ютери із доказами незаконної діяльності.

Також за поданням СБУ накладено арешт на майно учасників оборудки на загальну суму понад 700 млн грн.

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До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 17 підприємств, більше ніж півсотні нежитлових виробничих приміщень у різних регіонах України, у тому числі в Криму, 22 квартири у Києві та Львові, майже три десятки земельних ділянок і більше ніж 40 елітних автомобілів.

На підставі зібраних доказів організатору злочинної схеми повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: пособництво державі-агресору, службове підроблення, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.