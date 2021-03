«Інтерпайп» Пінчука відповів на звинувачення в продажу труб «Нафтогазу» за завищеними цінами

Інтерпайп стверджує, що здійснював і здійснює поставки НАК «Нафтогаз України» в рамках конкурентних тендерних процедур

Українська промислова компанія Інтерпайп спростовує інформацію про продаж трубної продукції НАК «Нафтогаз України» за нібито завищеними цінами. Компанія Віктора Пінчука стверджує, що публікації в ЗМІ на цю тему є недостовірними і спрямовані на нанесення шкоди діловій репутації компанії Інтерпайп. Серію подібних публікацій компанія пов'язує з тим, що Інтерпайп послідовно і відкрито виступає проти необґрунтованого та недобросовісного підвищення цін на електроенергію в Україні.

У публікаціях, за даними Інтерпайп, порівнюються ціни на непорівнянні поставки стандартної трубної продукції, що не має особливих вимог, і на постачання спеціальних технологічно складних труб з преміальним з'єднанням для НАК «Нафтогаз України».

Інтерпайп здійснював і здійснює поставки НАК «Нафтогаз України» в рамках конкурентних тендерних процедур. Нарівні з Інтерпайп в тендерах на постачання брали участь і беруть участь представники найбільших світових виробників трубної продукції, такі як Vallourec і Voestalpine. Китайські постачальники якісної трубної продукції такі як Tianjin Pipe Corporation, DP-Master Manufacturing Co. і Shanxi Fenglei Drilling Tools Co., Ltd. також здійснюють поставки НАК «Нафтогаз» без мит в рамках квот. Український ринок трубної продукції був і залишається одним з найбільш конкурентних на пострадянському просторі.

Нагадаємо також, з квітня 2019 року Російська Федерація ввела ембарго на ввезення всієї продукції компанії Інтерпайп, як на труби нафтогазового сортаменту, а згодом й на залізничні колеса.

Інтерпайп розцінює вихід серії таких публікацій, як сплановану акцію. Мета якої – через поширення неправдивої інформації спробувати дискредитувати українську промислову компанію Інтерпайп, яка послідовно і відкрито виступає за те, щоб ринок електроенергії в Україні був конкурентним, правила гри – прозорими, а вартість електроенергії була економічно обґрунтованою.