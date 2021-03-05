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    «Інтерпайп» Пінчука відповів на звинувачення в продажу труб «Нафтогазу» за завищеними цінами

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    Компанія Пінчука стверджує, що її намагаються дискредитувати, бо вона&nbsp;послідовно і відкрито виступає за те, щоб ринок електроенергії в Україні був конкурентним, а правила гри&nbsp;&ndash;&nbsp;прозорими - «Інтерпайп» Пінчука відповів на звинувачення в продажу труб «Нафтогазу» за завищеними цінами
    Компанія Пінчука стверджує, що її намагаються дискредитувати, бо вона послідовно і відкрито виступає за те, щоб ринок електроенергії в Україні був конкурентним, а правила гри – прозорими

    Інтерпайп стверджує, що здійснював і здійснює поставки НАК «Нафтогаз України» в рамках конкурентних тендерних процедур

    Українська промислова компанія Інтерпайп спростовує інформацію про продаж трубної продукції НАК «Нафтогаз України» за нібито завищеними цінами. Компанія Віктора Пінчука стверджує, що публікації в ЗМІ на цю тему є недостовірними і спрямовані на нанесення шкоди діловій репутації компанії Інтерпайп. Серію подібних публікацій компанія пов'язує з тим, що Інтерпайп послідовно і відкрито виступає проти необґрунтованого та недобросовісного підвищення цін на електроенергію в Україні.

    У публікаціях, за даними Інтерпайп, порівнюються ціни на непорівнянні поставки стандартної трубної продукції, що не має особливих вимог, і на постачання спеціальних технологічно складних труб з преміальним з'єднанням для НАК «Нафтогаз України».

    Інтерпайп здійснював і здійснює поставки НАК «Нафтогаз України» в рамках конкурентних тендерних процедур. Нарівні з Інтерпайп в тендерах на постачання брали участь і беруть участь представники найбільших світових виробників трубної продукції, такі як Vallourec і Voestalpine. Китайські постачальники якісної трубної продукції такі як Tianjin Pipe Corporation, DP-Master Manufacturing Co. і Shanxi Fenglei Drilling Tools Co., Ltd. також здійснюють поставки НАК «Нафтогаз» без мит в рамках квот. Український ринок трубної продукції був і залишається одним з найбільш конкурентних на пострадянському просторі.

    Нагадаємо також, з квітня 2019 року Російська Федерація ввела ембарго на ввезення всієї продукції компанії Інтерпайп, як на труби нафтогазового сортаменту, а згодом й на залізничні колеса.

    Інтерпайп розцінює вихід серії таких публікацій, як сплановану акцію. Мета якої – через поширення неправдивої інформації спробувати дискредитувати українську промислову компанію Інтерпайп, яка послідовно і відкрито виступає за те, щоб ринок електроенергії в Україні був конкурентним, правила гри – прозорими, а вартість електроенергії була економічно обґрунтованою.

    Теги: Нафтогаз України олігархи Віктор Пінчук
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