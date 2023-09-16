Депутат Держдуми підготував законопроєкт про відновлення СРСР

Федоров стверджує, що колишні республіки СРСР втратили свою незалежність незаконно, і тому Росія має право повернути їх у межі колишньої держави

Депутат від партії «Єдина Росія» Євген Федоров розробив законопроєкт для Держдуми, у якому пропонує відновити Російську імперію в межах колишнього СРСР. Він обґрунтовує свою позицію тим, що, на його думку, на територіях незалежних країн, які раніше були окуповані, постійно виникають конфлікти. Тому він вважає «логічним» об'єднати їх знову в СРСР, навіть якщо це означає війну між Росією та кожною з цих країн. Про це він заявив у ефірі каналу «Ходорковський LIVE».

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Федоров стверджує, що колишні республіки СРСР втратили свою незалежність незаконно, і тому Росія має право повернути їх у межі колишньої держави. За його словами, нинішнє вторгнення в Україну є першим кроком у цьому напрямку. Він вважає, що колишні республіки Союзу завжди були в конфліктах з Росією і такі конфлікти будуть і надалі. Федоров наводить приклади цих «конфліктів», включаючи російське вторгнення в Грузію та втручання в політику незалежної Вірменії. За його словами, Росія буде вести війну з усіма, щоб вирішити ці питання.

«Усі колишні республіки рано чи пізно конфліктуватимуть, чи воюватимуть з Росією – це питання теорії», – пояснив свою думку Федоров. Також він впевнений, що Росія є за своєю суттю Радянським Союзом і вона просто повертає свої території.

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Він також стверджує, що розпад СРСР був незаконним і призвів до «постійних конфліктів». Його переконання полягає в тому, що відновлення СРСР припинить ці «конфлікти».

«Усю територію колишнього СРСР охоплюють нестабільність та воєнні дії. Історія з Україною – це лише один із численних прикладів. Раніше були випадки з Таджикистаном, Придністров'ям, Грузією та багатьма іншими. Це свідчить, що порушення закону в 90-91 роках викликало постійні конфлікти. Щоб їх зупинити, нам необхідно повернутися до основ – дотримання закону», – наголосив він.

Також є претензії до Литви: вона не повинна бути членом НАТО, а питаннями «відновлення кордонів» мають займатись спеціальні юристи.

Раніше повідомлялося, що депутат Євген Федоров, представник правлячої партії «Єдина Росія» в Державній думі РФ, заявив, що на Росії чекають війни з усіма колишніми радянськими республіками.

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Федоров назвав можливу анексію всіх колишніх радянських республік «поверненням до складу РФ», а такі загарбницькі плани Москви – не «хотілками, а заходами щодо забезпечення миру».