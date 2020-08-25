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    Економіка та фінанси

    Рада сьогодні збереться на позачергову сесію

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    Позачергова сесія розпочнеться об 11.00 - Рада сьогодні збереться на позачергову сесію
    Позачергова сесія розпочнеться об 11.00

    На порядку денному збільшення розміру мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2020 року до 5 тисяч грн

    Верховна Рада сьогодні, 25 серпня, планує збільшити розмір мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2020 року до 5 тисяч грн. Про це йдеться у порядку денному позачергової сесії парламенту 25 серпня.

    Зазначається, що позачергова сесія розпочнеться об 11.00  25 серпня 2020 року.

    На розгляд депутатів під час позачергової сесії винесено шість питань:

    1) проєкт закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (№ 3963);

    2) проєкт закону про внесення змін до статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (№ 3659);

    3) проєкт постанови Верховної Ради про оголошення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України (№ 3994);

    4) проєкт закону про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником та Європейським Союзом як кредитором і Кредитної угоди між Україною як позичальником та Національним банком України як агентом позичальника та Європейським Союзом як кредитором (№ 0063);

    5) проєкт закону про ратифікацію Фінансової угоди «Європейські дороги України ІІІ (Проєкт «Розвиток транс'європейської транспортної мережі»)» між Україною та Європейським інвестиційним банком (№ 0055);

    6) проєкт закону про ратифікацію Фінансової угоди (Проєкт «Транспортний зв'язок в Україні – Фаза І») між Україною та Європейським інвестиційним банком (№ 0056).

    У цьому зв'язку комітетам ВР відповідно до предметів їх відання забезпечити підготовку для розгляду на позачерговій сесії визначених питань.

    Як повідомлялося, президент Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Разумкова з проханням провести позачергове засідання парламенту 25 серпня, після Дня Незалежності, та закликав народних депутатів підтримати його законопроєкт щодо збільшення розміру мінімальної зарплати з 1 вересня до 5 тис. грн (зростання на 5,86%).

    Наразі мінімальна зарплата у держбюджеті-2020 закладена на рівні 4723 грн.

    До відома, в Україні планують підвищити розмір мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень. Глава Мінфіну уточнив, що ресурс та доцільність для підвищення мінімальної заробітної плати є.

    Як повідомлялося, 7 серпня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до рівня 5 тис. грн цього року.

    Згодом у Раді оприлюднили текст законопроєкту про підвищення мінімальної зарплатні.

    Нагадаємо, український бізнес попередив про ризик від підвищення «мінімалки».

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