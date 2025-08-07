«Зміцнить українців». Зеленський та глава МВФ обговорили нову програму фіндопомоги

За словами президента, МВФ бачить, що Україна виконує всі зобовʼязання та впроваджує реформи

Президент Володимир Зеленський поговорив з директоркою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Йшлося про нову програму фінансової допомоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

За словами Зеленського, нова допомога «зміцнить українців і зараз, і в післявоєнний час». «Ми готові швидко робити всі необхідні кроки. Уряд уже працює над цим», – каже він.

Як зазначив президент, МВФ бачить, що Україна виконує всі зобовʼязання та впроваджує реформи. Зокрема, глава нашої держави та очільниця МВФ говорили про додаткове фінансування для захисників. «Різні варіанти розглядаємо. Будемо разом шукати рішення», – додав президент.

Нагадаємо, Україна не виконала необхідні реформи для отримання четвертого траншу фінансування у межах програми Ukraine Facility. Київ виконав 13 із 16 запланованих кроків, які були умовою для наступної виплати.

Як повідомлялося, Україна, очевидно, буде мати більшу потребу в зовнішньому фінансуванні на 2026 рік у зв'язку з війною, яка триватиме довше, ніж вважалося раніше.

До слова, президент України Володимир Зеленський оголосив про намір звернутися до європейських союзників із закликом допомогти фінансувати підвищення зарплат українським військовим. Це має допомогти подолати дефіцит новобранців та зберегти обороноздатність країни.