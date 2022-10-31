На Вінниччині збита ракета ворога впала на цивільні об’єкти, є руйнування

Вранці 31 жовтня рашисти завдали ракетних ударів по Україні

На Вінниччині збита ракета, запушена Росією, упала на цивільні об’єкти. Про це повідомив голова місцевої обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Борзов.

За інформацією посадовця, загиблих і поранених внаслідок падіння уламків ракети немає.

«На Вінниччині збита рашистська ракета впала у цивільні об’єкти. Є руйнування. Загиблих і поранених немає. Працюють спецслужби і ДСНС», – повідомив він.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що у Вінницькій області прогриміли вибухи під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Києві під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Згодом у небо почав підніматись чорним дим. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що рашисти завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Раніше голова Київської ОВА Олексій Кулеба підтвердив роботу протиповітряної оборони в області. Також відомо про вибухи у Черкаській та Запорізькій областях.

Наразі в Україні триває масштабна повітряна тривога.

До слова, триває 250 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.