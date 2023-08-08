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Як Україна тратить міжнародну допомогу? Рахункова палата готує аудит для Конгресу США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Як Україна тратить міжнародну допомогу? Рахункова палата готує аудит для Конгресу США
Керівник Рахункової палати каже, складність аудиту полягає у великій кількості розпорядників коштів
фото з відкритих джерел

Перший аудит стосується прямої бюджетної підтримки США для забезпечення життєво важливих потреб України, другий – системи охорони здоров’я

Агентство США з міжнародного розвитку USAID разом із Government Accountability Office (Рахунковою палатою США) запустили новий проєкт співпраці з Рахунковою палатою України. У його рамках найближчим часом Рахункова палата має намір провести два великих аудити. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів керівник Рахункової палати Андрій Майснер.

За словами Майснера, перший аудит стосується прямої бюджетної підтримки уряду США для забезпечення життєво важливих потреб населення України в умовах війни. Приблизна сума підтримки американської допомоги становить $1 млрд. Перевірками буде охоплено період з 24 лютого 2022 року.

Керівник Рахункової палати каже, складність аудиту полягає у великій кількості розпорядників коштів.

«Тобто, йдеться не про одне міністерство чи відомство. Плюс різні категорії отримувачів коштів. Від внутрішньо переміщених осіб – до підприємців, котрі втратили роботу внаслідок вторгнення Росії. Зокрема, перевірятимуться кошти американських платників податків, що надійшли до нас безповоротно та витрачені на оплату житлових субсидій в Україні, зарплати освітян, реалізацію програми «єПідтримка» (одноразові виплати по 6,5 тис. грн під час війни). За допомогою аудиторського інструментаря маємо спокійно дослідити і надати ґрунтовні висновки та рекомендації, на які очікує зокрема і Конгрес США», – пояснив Майснер.

Другий аудит стосується фінансової підтримки США системи охорони здоров’я України під час війни.

«Простими словами, це донорські кошти, які зайшли на реалізацію програми медичних гарантій Національної служби здоров’я України. Сума видатків – понад $1,7 млрд. Американські конгресмени з нетерпінням очікують результатів цих двох аудитів. Їм важливо знати і бачити ефективність використання наданої допомоги Україні. Наразі 25 аудиторів Рахункової палати, котрі будуть задіяні у цих аудитах, пройшли підготовку у Кракові спільно з американськими аудиторами», – зазначив посадовець.

Керівник Рахункової палати зауважив, міжнародних донорів, зокрема США, цікавить не стільки фіксація порушень і нецільове використання допомоги, скільки швидке врегулювання виявлених проблем і нівелювання ідентифікованих аудитами ризиків.

«Словом, іноземні партнери слідкуватимуть, наскільки оперативно уряд та підпорядковані йому міністерства та відомства, які є розпорядниками коштів, реагуватимуть на усунення проблем, виявлених Рахунковою палатою. Тому планую офіційно звернутися до очільника уряду з проханням забезпечити реагування чиновників на знахідки наших аудиторів для своєчасного врегулювання проблемних питань вже під час аудитів. Має бути повна державницька синергія», – сказав очільник Рахункової палати.

Як зазначив Майснер, вся міжнародна фінансова допомога, яка потрапляє в Україну, не може бути використана на підтримку нашого оборонного сектора. І цієї умови Україна чітко дотримується.

«Зокрема, попередній аудит Рахункової палати з освоєння Україною гранту на суму €1 млрд не виявив порушень. Маються на увазі, кошти, які у 2022 році надійшли від восьми країн у рамках співпраці зі Світовим банком. Це була безповоротна фінансова допомога», – розповів посадовець.

Нагадаємо, Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) причетне до схеми із закупівлею «Пакунок малюка». Діяльність цієї групи призвело до незаконного заволодіння близько 129 млн грн державного та місцевого бюджетів.

До слова, міжнародні резерви України в липні 2023 року виросли на 6,9% – до $41,72 млрд.

Читайте також: Керівник Рахункової палати: Конгрес США з нетерпінням очікує на результати двох аудитів
Теги: США фінанси аудит Рахункова палата

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