Ревізія ДП «Конярство України» виявила махінації на 3 млрд грн

Під час аудиту державного конярства виявили порушення на 3 млрд грн

Аудитори встановили, що поголів’я коней за вказаний період зменшилось від 1858 до 1692

Державна аудиторська служба під час ревізії ДП «Конярство України» виявила фінансових порушень та недоліків на суму майже 3 млрд грн, зокрема й таких, що призвели до збитків на суму 225 млн грн. Про це йдеться у звіті аудиторів про перевірку діяльності Конярства за період 2017-2020 роки, повідомляє виданн «Агрополіт».

Аудитори встановили, що поголів’я коней за вказаний період зменшилось від 1858 до 1692, а підприємство працювало нерентабельно із накопиченням боргових зобов’язань.

Філії Конярства у 1,5-2 рази занижували обсяги сільськогосподарської продукції та ціни на неї, керівники не дотримувались положень контрактів. Разом це призвело до недоотримання Конярством доходів на суму майже 600 млн грн, повідомляється у звіті.

«Контрольними заходами встановлено факти незабезпечення належного зберігання майна, що призвело до його недостач на суму 3,2 млн грн, а через неналежний рівень претензійно-позовної роботи щодо стягнення із контрагентів боргів та недоліки ведення бухгалтерського обліку підприємством втрачено можливість отримати належних йому доходів на суму понад 56 млн грн», — заявляють аудитори.

Зазначається, що проблеми на підприємстві виявляють не вперше. У 2018 році аудитори зафіксували втрату підприємством 43 млн грн і вилучення 2 тис гектарів господарських угідь.

Нагадаємо, за результатами 2020 року Державне космічне агентство України відзвітувало про сумарні чисті збитки підпорядкованих компаній на суму 810,9 млн грн. Раніше повідомлялося про річні збитки підприємств Міноборони, які сягнули 21,7 млн грн.