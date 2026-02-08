Головна Світ Економіка
Україна ввела нові санкції проти РФ: у списку понад 120 осіб і компаній

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Зеленський увів у дію нові санкції РНБО
Зеленський увів у дію нові санкції РНБО
фото: Офіс президента України

Обмеження стосуються постачальників компонентів і виробників ракет та дронів, а також структур, що забезпечують російський крипторинок і майнінг

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 66 фізичних і 62 юридичних осіб. Серед них, зокрема, громадяни та резиденти Росії, Гонконгу, Киргизстану й ОАЕ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Офісу президента.

Перший указ спрямований на обмеження здатності російського ВПК. Загалом до нього увійшли 24 фізичні та 27 юридичних осіб. Це, зокрема, компанії, що постачають товари для виготовлення деталей для російських ракет і дронів, які Росія, зокрема, застосувала під час удару по Україні в ніч на суботу, 7 лютого. Без іноземних компонентів їхнє виробництво було б неможливим, наголошує відомство.

Другий указ стосується фінансової інфраструктури ворога й персонально тих, хто допомагає РФ обходити санкції, які запровадила Україна, Євросоюз і США. Це 42 фізичні і 35 юридичних осіб.

До цього пакета увійшла, серед іншого, екосистема криптовалютної мережі А7, через яку, зокрема, оплачують поставки компонентів для виробництва російських ракет. Застосовані санкції і щодо Асоціації розробників і користувачів технологій, що забезпечують російський крипторинок та промислове накопичення віртуальної валюти (майнінг). Також це оператори розрахунків, власники криптовалют і криптообмінників.

Частина цих рішень увійде до 20-го пакета санкцій Євросоюзу, який уже перебуває на фінальній стадії та може бути ухвалений наприкінці цього місяця.

Нагадаємо, днями президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила проєкт 20-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії, який передбачає посилення обмежень у сфері енергетики, фінансових послуг та торгівлі. 

До слова, суд Європейського Союзу ухвалив рішення, згідно з яким країни блоку мають право конфісковувати автомобілі, ввезені з Росії з порушенням санкцій. Приводом став позов росіянина, який проживає в Дюссельдорфі. 

Теги: Україна росія Володимир Зеленський санкції

Економіка
Україна ввела нові санкції проти РФ: у списку понад 120 осіб і компаній
Росія планує перекласти пенсійні виплати на плечі родичів
Росія планує перекласти пенсійні виплати на плечі родичів
Долар перетворюється на токсичну валюту через витівки Трампа – The Economist
Долар перетворюється на токсичну валюту через витівки Трампа – The Economist
Одна з криптобірж випадково роздала біткоїни на $44 млрд
Одна з криптобірж випадково роздала біткоїни на $44 млрд
The Guardian: Економіка РФ опинилася в найбільш нестабільному стані з 2022 року
The Guardian: Економіка РФ опинилася в найбільш нестабільному стані з 2022 року
РФ таємно відправила мільярди доларів готівкою до Ірану – The Telegraph
РФ таємно відправила мільярди доларів готівкою до Ірану – The Telegraph

