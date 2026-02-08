Україна ввела нові санкції проти РФ: у списку понад 120 осіб і компаній

Обмеження стосуються постачальників компонентів і виробників ракет та дронів, а також структур, що забезпечують російський крипторинок і майнінг

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 66 фізичних і 62 юридичних осіб. Серед них, зокрема, громадяни та резиденти Росії, Гонконгу, Киргизстану й ОАЕ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Офісу президента.

Перший указ спрямований на обмеження здатності російського ВПК. Загалом до нього увійшли 24 фізичні та 27 юридичних осіб. Це, зокрема, компанії, що постачають товари для виготовлення деталей для російських ракет і дронів, які Росія, зокрема, застосувала під час удару по Україні в ніч на суботу, 7 лютого. Без іноземних компонентів їхнє виробництво було б неможливим, наголошує відомство.

Другий указ стосується фінансової інфраструктури ворога й персонально тих, хто допомагає РФ обходити санкції, які запровадила Україна, Євросоюз і США. Це 42 фізичні і 35 юридичних осіб.

До цього пакета увійшла, серед іншого, екосистема криптовалютної мережі А7, через яку, зокрема, оплачують поставки компонентів для виробництва російських ракет. Застосовані санкції і щодо Асоціації розробників і користувачів технологій, що забезпечують російський крипторинок та промислове накопичення віртуальної валюти (майнінг). Також це оператори розрахунків, власники криптовалют і криптообмінників.

Частина цих рішень увійде до 20-го пакета санкцій Євросоюзу, який уже перебуває на фінальній стадії та може бути ухвалений наприкінці цього місяця.

Нагадаємо, днями президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила проєкт 20-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії, який передбачає посилення обмежень у сфері енергетики, фінансових послуг та торгівлі.

До слова, суд Європейського Союзу ухвалив рішення, згідно з яким країни блоку мають право конфісковувати автомобілі, ввезені з Росії з порушенням санкцій. Приводом став позов росіянина, який проживає в Дюссельдорфі.