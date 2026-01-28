Головна Країна Події в Україні
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у Воронезькій області

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у Воронезькій області
Українські захисники уразили склад і пункт управління БпЛА та інші об’єкти окупантів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Унаслідок атаки на нафтобазу загорілися нафтопродукти

Сили оборони уразили нафтобазу Хохольська у Воронезькій області, а також низку російський військових об'єктів на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Внаслідок атаки на нафтобазу загорілися нафтопродукти, спостерігається густий дим. Крім того, зафіксовано влучання у зосередження живої сили армії РФ у селі Колотилівка Бєлгородської області РФ, російські втрати уточнюються.

На тимчасово окупованих територіях ЗСУ атакували зосередження живої сили і пункт управління БпЛА окупантів у районі Великої Новосілки й зосередження живої сили противника в районах Шахового та Григоріївки Донецької області.

Поблизу Нижньої Дуванки на ТОТ Луганської області уражено склад боєприпасів, біля Гуляйполя на Запоріжжі – зосередження живої сили армії РФ, а біля Березового на ТОТ Дніпропетровської області – пункт управління російського батальйону, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 26 січня підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу «Слов'янськ Еко». Щорічний можливий об’єм переробки цього підприємства складає понад 4 млн тонн нафти. Цей завод є частиною енергетичного тилу РФ та залучений у забезпеченні збройних сил окупаційної армії.

Раніше Сили оборони атакували нафтобазу «Пензанєфтєпродукт» в Пензенській області.

Теги: Генштаб нафта росія

