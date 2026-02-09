Атака на Одесу: наслідки (фото)

До ліквідації наслідків залучалися понад 50 рятувальників та 13 одиниць техніки

Унаслідок атаки виникла пожежа, горіли два автомобілі та газова труба

Цієї ночі Одеса знову опинилася під ударом ворожих БпЛА. Унаслідок атаки загинув чоловік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«На жаль, не обійшлося без жертв. Попри проведення реанімаційних заходів, чоловіка врятувати не вдалося. За попередніми даними, ще двоє людей отримали поранення. Внаслідок атаки виникла пожежа, горіли два автомобілі та газова труба», – йдеться у повідомленні.

Також пошкоджено дах та обладнання на даху 24-х поверхового житлового будинку, шість легкових автомобілів, будівлю фітнес-клубу та скління навколишніх будинків.

фото: ДСНС Одещини, Сергій Лисак/Одеська МВА

За іншою адресою пошкоджено триповерхову будівлю, що не експлуатувалася. До ліквідації наслідків залучалися понад 50 рятувальників та 13 одиниць техніки. На місцях влучань також працювали психологи ДСНС.

Нагадаємо, цієї ночі російські терористи атакували Одесу ударними безпілотниками. За повідомленням очільника Одеської МВА Сергія Лисака, внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали житлові будинки та комунікації.

Також у ніч на 9 лютого російські окупанти атакували безпілотниками Харківщину. Під удар ворожих ударних дронів потрапив один з населених пунктів Малоданилівської громади. У результаті удару загинули жінка з дитиною, є постраждалі.