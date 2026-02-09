Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Одесу: наслідки (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Одесу: наслідки (фото)
До ліквідації наслідків залучалися понад 50 рятувальників та 13 одиниць техніки
фото: ДСНС Одещини

Унаслідок атаки виникла пожежа, горіли два автомобілі та газова труба

Цієї ночі Одеса знову опинилася під ударом ворожих БпЛА. Унаслідок атаки загинув чоловік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«На жаль, не обійшлося без жертв. Попри проведення реанімаційних заходів, чоловіка врятувати не вдалося. За попередніми даними, ще двоє людей отримали поранення. Внаслідок атаки виникла пожежа, горіли два автомобілі та газова труба», – йдеться у повідомленні.

Атака на Одесу: наслідки (фото) фото 1

Також пошкоджено дах та обладнання на даху 24-х поверхового житлового будинку, шість легкових автомобілів, будівлю фітнес-клубу та скління навколишніх будинків.

9 фото
На весь екран
фото: ДСНС Одещини, Сергій Лисак/Одеська МВА

За іншою адресою пошкоджено триповерхову будівлю, що не експлуатувалася. До ліквідації наслідків залучалися понад 50 рятувальників та 13 одиниць техніки. На місцях влучань також працювали психологи ДСНС.

Нагадаємо, цієї ночі російські терористи атакували Одесу ударними безпілотниками. За повідомленням очільника Одеської МВА Сергія Лисака, внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали житлові будинки та комунікації.

Також у ніч на 9 лютого російські окупанти атакували безпілотниками Харківщину. Під удар ворожих ударних дронів потрапив один з населених пунктів Малоданилівської громади. У результаті удару загинули жінка з дитиною, є постраждалі.

Теги: ДСНС Одеса війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому нема санкцій проти «Росатома»? Путін має простір для шантажу
Чому нема санкцій проти «Росатома»? Путін має простір для шантажу
Вчора, 09:02
Абу-Дабі, друга серія. Короткі підсумки без ілюзій
Абу-Дабі, друга серія. Короткі підсумки без ілюзій
Вчора, 07:34
Папа Римський Лев XIV закликав до припинення війни в Україні
Папа Римський виступив із закликом до негайного припинення вогню в Україні
9 сiчня, 15:39
Аварійні бригади ДТЕК розпочали відновлювальні роботи
«Руйнування колосальні». В Одесі пошкоджено енергообʼєкт ДТЕК
27 сiчня, 12:18
Хімічні грілки для «пташок»: як українські військові рятують БпЛА від морозів
Хімічні грілки для «пташок»: як українські військові рятують БпЛА від морозів
4 лютого, 00:57
«У Маямі через тиждень». Зеленський розказав про наступний етап переговорів із росіянами
«У Маямі через тиждень». Зеленський розказав про наступний етап переговорів із росіянами
7 лютого, 11:12
Зараз ми боремось за кожний мегават – гендиректор ДТЕК для Financial Times
Зараз ми боремось за кожний мегават – гендиректор ДТЕК для Financial Times
20 сiчня, 14:37
Прощання з ліквідованим окупантом Черновим відбулося сьогодні, 19 січня, у Новокуйбишевську
Сили оборони на фронті знищили президента Федерації боксу Самарської області
19 сiчня, 17:27
Кияни підзаряджають пристрої у пункті незламності, січень 2026 року
Чи можна заряджати станції типу EcoFlow у пунктах незламності? Відповідь рятувальників
23 сiчня, 14:03

Події в Україні

Атака на Одесу: наслідки (фото)
Атака на Одесу: наслідки (фото)
Удар по Харківщині: загинули мати й дитина, є постраждалі (фото)
Удар по Харківщині: загинули мати й дитина, є постраждалі (фото)
Синоптики оголосили І рівень небезпеки в Україні
Синоптики оголосили І рівень небезпеки в Україні
Втрати ворога станом на 9 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 9 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Окупанти відкрито зізнаються у скоєнні воєнних злочинів – перехоплення розвідки
Окупанти відкрито зізнаються у скоєнні воєнних злочинів – перехоплення розвідки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 лютого: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 лютого: ситуація на фронті

Новини

В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Вчора, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua