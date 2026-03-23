Постачання газу. Зеленський повідомив про домовленості з президентом Мозамбіку

Наталія Порощук
Президент наголосив, що Україна зацікавлена в додатковому постачанні енергоресурсів
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент України: Мозамбік зацікавлений у нашому українському досвіді й технологіях

Сьогодні, 23 березня, Володимир Зеленський провів розмову з президентом Мозамбіку Даніелем Шапу. Лідери обговорили можливості постачання газу в Україну та можливості протидії безпековим викликам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави України.

«Україна зацікавлена в додатковому постачанні енергоресурсів. Мозамбік зацікавлений у нашому українському досвіді й технологіях, щоб посилити внутрішню безпеку та захистити людей від терору. Говорили також про можливу співпрацю у сфері цифровізації та продовольчої безпеки», – йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що домовився з президентом Мозамбіку, що «наші команди працюватимуть разом».

Нагадаємо, світовий ринок скрапленого природного газу опинився під загрозою різкого дефіциту після того, як постачання з країн Перської затоки фактично перериваються. Упродовж найближчих 10 днів у порти прибудуть останні танкери з LNG, що вирушили ще до ескалації конфлікту та ударів по енергетичній інфраструктурі регіону.

Катар, який забезпечує близько п’ятої частини світового експорту LNG, був змушений зупинити відвантаження після блокування Ормузької протоки. Додатково ситуацію ускладнили ракетні атаки по одному з найбільших у світі газових комплексів Ras Laffan, що спричинило перебої у виробництві та різке зростання цін на газ у Європі та Азії.

До слова, ціни на природний газ у Європі різко зросли після того, як іранські ракетні удари завдали шкоди найбільшому у світі заводу з експорту скрапленого природного газу (СПГ). Це посилило побоювання щодо тривалого дефіциту світових поставок.

