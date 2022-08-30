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Шахти працюють 24/7. Шмигаль розказав, як країна готується до зими

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Шахти працюють 24/7. Шмигаль розказав, як країна готується до зими
Питання енергетичного сектору та підготовки до опалювального сезону зараз ключовий пріоритет урядової команди
фото: kmu.gov.ua

Тарифи для населення залишаються без змін

Уряд запевнив, що до нинішнього опалювального сезону підготувався максимально. Зокрема, вже вдалося накопичити утричі більше вугілля, ніж минулого року, а шахти працюють у постійному режимі. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Питання енергетичного сектору та підготовки до опалювального сезону зараз ключовий пріоритет урядової команди. Станом на кінець серпня нам вдалося накопичити на складах 2 млн тонн вугілля. Це майже утричі більше, ніж на відповідну дату минулого року. Українські шахти працюють 24/7. Формуємо всі можливі резерви», – зазначив він.

Так само Кабмін запевняє, що не виникне проблем із газом. «Станом на кінець серпня вийшли на показник 13 млрд кубічних метрів у наших підземних сховищах. За останній місяць було закачано більше 1 млрд кубічних метрів. Ми активно ведемо перемовини з нашими міжнародними партнерами щодо отримання коштів на додаткові закупівлі «блакитного палива», – зазначив урядовець.

Шмигаль також повідомив, що уряд Норвегії планує виділити щонайменше 200 млн євро на відповідну підтримку України. «Водночас ми говоримо і про передачу фізичних об’ємів газу, а не лише про кошти на його закупівлю на європейських біржах», – зазначив він.

За словами посадовця, тарифи для населення залишаються без змін. «Уряд узгодив 605 виробникам теплової енергії фіксовані обсяги газу для опалення та гарячого водопостачання на період з 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року. Ціна – 7 грн 42 копійки так само залишається без змін. Це дозволить взимку забезпечити стабільні поставки тепла в оселі наших громадян», – наголосив Шмигаль.

Раніше Шмигаль повідомив, що Кабмін розподілив субвенцію регіонам для придбання шкільних автобусів та виділив кошти на закупівлю стратегічного запасу матеріальних резервів, який дозволить оперативно реагувати на виклики та проблеми тепло- і водопостачання.

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Теги: газ економіка тарифи опалювальний сезон уряд Денис Шмигаль

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