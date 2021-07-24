Що буде з курсом долара до кінця липня

Аналітик спрогнозував, чи чекати найближчим часом валютних коливань

Курс долара до кінця липня знизиться з 27,2 до 27 грн/$. Про це заявив старший аналітик «Альпарі» Вадим Іосуб, передає «Обозреватель».

«Найближчого тижня ми очікуємо незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку торгуватиметься через тиждень близько 27,1 грн. Готівковий долар буде торгуватися поблизу 27,0/27,2 грн», – спрогнозував експерт.

На всіх сегментах валютного ринку курс долара до гривні знизився на 0,2-0,4%.

«Зміцнення гривні прискорилося в четвер. Цьому сприяло підвищення облікової ставки НБУ на 0,5 п.п. до 8% у відповідь на прискорення інфляції. Додатковим позитивом стала інформація про дорозміщення єврооблігацій на $500 млн із погашенням у 2029 році. Орієнтовну прибутковість розміщення чекають на рівні 6,625%. Це менше, ніж прибутковість попереднього, квітневого розміщення, тоді вона склала 6,875%», – додав аналітик.

Нагадаємо, згідно з індексом Біг Мака, котрий проводять з 1986 року, курс долара в Україні повинен бути 11,5 гривень. Тобто гривня недооцінена на більш як 57%,

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