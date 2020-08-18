Мінекономіки визначилося з обсягом експорту пшениці та жита протягом цього маркетингового року



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Прогнозні баланси ринку зерна можуть бути переглянуті у четвертому кварталі - Мінекономіки

У 2020/2021 маркетинговому році Україна експортує 17,5 млн тонн пшениці та 1 тис тонн жита

Міністерство розвитку економіки та торгівлі разом із учасниками ринку зерна узгодили граничний обсяг експорту зерна у 2020/2021 маркетинговому році - 17,5 млн тонн пшениці та 1 тис тонн жита. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

За словами міністра економіки Ігоря Петрашка, «експорт у 17,5 млн тонн пшениці та 1 тис. тонн жита на цей маркетинговий рік - це той орієнтир, який збереже нам і внутрішню продовольчу безпеку, і експортні можливості».

«Крім того, враховуючи коронакризу, в прогнозному балансі ми збільшили обсяг перехідних залишків на пів мільйона тонн - до 1,7 млн тонн», - заявив міністр.

Зазначається, що залежно від погодних умов та кінцевих даних щодо обсягів виробництва пшениці від Держстату, прогнозні баланси ринку зерна можуть бути переглянуті у четвертому кварталі.

Наразі урожай зерна очікується на рівні 72,1 млн тонн.

Як повідомлялося, аграрії висміяли Українську зернову асоціацію за її «космічний» прогноз врожаю зерна.

До слова, в Україні зафіксовано спад експорту зернових.

Раніше повідомлялося, що в Україні сільгоспвиробництво цьогоріч впало майже на 20%.

Разом з тим Україна планує увійти до ТОП-5 світових експортерів зерна. Про це йдеться в прогнозі Організації економічного співробітництва та розвитку і Всесвітньої продовольчої організації, повідомляє пресслужба асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».

Як повідомлялося, Україна з початку маркетингового року ( липень 2020 червень 2021) попри значно менший врожай продовжує активно експортувати зерно.

Нагадаємо, також повідомлялося що станом на 21 липня українські аграрії вже зібрали понад 21 млн тонн зерна. Цифри невтішні. Адже станом на середину липня зібраний урожай в Україні менший майже на 30% від минулорічного.

Крім того, влада вже визнала: запаси зерна в українських сховищах зменшилися майже на 40%.