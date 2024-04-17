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Росія може перемогти у війні цьогоріч, зламавши волю українців до продовження боротьби – BBC

Наталія Порощук
glavcom.ua
Росія може перемогти у війні цьогоріч, зламавши волю українців до продовження боротьби – BBC
Генерал Річард Берронс бачить «серйозний ризик» української поразки у 2024 році
фото: Генштаб ЗСУ

Берронс наголосив, що силам України критично бракує боєприпасів, військ і протиповітряної оборони

Колишній командувач Об'єднаних сил Великої Британії генерал Річард Берронс попередив, що Україна може зазнати поразки від Росії у 2024 році.Про це повідомляє BBC.

Видання пише, що Річард Берронс заявив про «серйозний ризик» того, що Україна програє війну цього року. Причина, за його словами, полягає в тому, що «Україна може відчути, що не може перемогти».

«І коли справа дійде до цього, чому люди будуть хотіти продовжувати битися і вмирати, лише щоб захистити те, що неможливо захистити?», – сказав генерал та зауважив, що Україна ще не на цьому етапі.

Водночас Берронс наголосив, що силам України критично бракує боєприпасів, військ і протиповітряної оборони: «Її широко оголошений контрнаступ минулого року не зміг витіснити росіян із захопленої ними території, і тепер Москва готується до літнього наступу».

Нагадаємо, що Росія готує новий наступ на травень-червень 2024 року: її війська намагатимуться наступати на позиції ЗСУ протягом усього літа. Але очікувані наступальні дії окупантів є передбачуваними, тож немає причин для паніки.

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Теги: українці перемога ЗСУ росіяни росія Україна війна

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