Окупанти запустили перший потяг залізницею, яку будують у Приазов’ї (відео)

Перший поїзд вирушив з порту Маріуполя до залізничної станції Волноваха

Окупанти запустили перший поїзд залізницею, яку будують на окупованій частині Донецької області. Вона має з’єднувати Крим та Ростов-на-Дону. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За словами Андрющенка, сьогодні, 2 травня, перший поїзд вирушив з порту Маріуполя до залізничної станції Волноваха.

Окрім цього, за словами Андрющенка, росіяни звели в порту Маріуполя нову партію бетонних укріплень для фортифікацій поміж будівельних панелей.

Будівництво залізниці між Ростовом-на-Дону через окуповане Приазов’я до окупованого Криму росіяни розпочали восени 2023 року. Вона має спростити військову логістику та зменшити залежність армії РФ від Кримського мосту.

Як повідомлялося, партизани здійснили диверсію на залізниці в Московській області, щоб зупинити військові поставки росіян на лінію фронту.

До слова, торік у Брянській області Росії зійшло з колій 20 вагонів вантажного складу через «втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту».