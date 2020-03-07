Шмигаль анонсував реформу Державної архітектурно-будівельної інспекції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Очільник Кабміну: на наступному тижні ми проведемо реформу Державної архітектурної інспекції

За словами прем'єра, уряд працює над ліквідацією найбільш корупційних органів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наступного тижня уряд проведе реформу Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ).

Про це він повідомив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» ввечері 6 березня.

За словами Шмигаля, уряд працює над ліквідацією найбільш корупційних органів.

«Сьогодні ми працюємо над ліквідацією найбільш корупційних органів. Найближчим часом, президент говорив протягом двох тижнів, думаю на наступному тижні ми проведемо реформу Державної архітектурної інспекції», - заявив прем'єр.

Він додав, що є ще ряд органів, які є корупційними та підлягають або ліквідації, або реформуванню.