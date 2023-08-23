Шмигаль оцінив суму збитків від окупації Криму

Країна-агресорка заплатить за все за міжнародним компенсаційним механізмом

Окупація Криму Росією завдала нашій країні збитків на понад 120 мільярдів гривень. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками третього саміту Кримської платформи.

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«Збитки від окупації Криму складають щонайменше 120 млрд грн. Точна сума буде відома після звільнення півострова та проведення аудиту. Уряд працює над концепцією конфіскації російських активів, заморожених на Заході», – заявив посадовець.

За його словами, це передбачає створення міжнародного компенсаційного механізму, за яким країна-агресорка заплатить за все, що знищила.

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«Поки Крим окупований, неможливо говорити про справедливість, стійкий мир, безпеку в Європі та міжнародний порядок, заснований на правилах. Але наш прапор знову підніметься над українським Сімферополем, Севастополем, Ялтою та іншими містами українського півострову. Крим буде частиною великої сильної та європейської України. Вдячні всім, хто підтримує нас на цьому шляху», – наголосив Шмигаль.

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У Києві 23 серпня стартувала Кримська платформа фото: t.me/Denys_Smyhal

Зазначимо, що міжнародний саміт Кримської платформи стартував сьогодні, 23 серпня. Це вже треті за рахунком переговори, але в поточному році вони відбуваються в гібридному форматі з метою залучити ще більше учасників. На саміті Кримської платформи представлені 63 країни.

Лідери країн та урядів мають намір обговорити майбутнє півострова та проблему безпеки в Чорному морі.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна звільнить усі свої окуповані території, а країна-агресорка Росія може заплющити очі на звільнення Криму так само, як робила це раніше, тікаючи з інших захоплених українських територій.

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Також Зеленський заявив, що кінцевою метою України на чолі з ним є деокупація Криму і лише тоді це буде означати, що «війна закінчилась», а «мир» без Криму Зеленський не вважатиме перемогою.