Шмигаль повідомив, скільки активів РФ конфісковано на відновлення України

35,5 млрд грн від доходів Нацбанку уряд заклав у відповідний фонд відновлення

Державний бюджет України поповнився вже 17 млрд грн. заарештованих російських активів, які заплановано спрямувати на відновлення інфраструктури країни. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Прем'єр зазначив сьогодні, 9 лютого, на селекторній нараді з очільниками Житомирської, Київської, Сумської та Чернігівської ОВА, що ще 35,5 млрд гривень від доходів Нацбанку заклали у відповідний фонд відновлення.

Крім того, уряд очікує 1,5 млрд доларів від США на пріоритетне відновлення житла та критичної інфраструктури. «Дав доручення ОВА в координації з Агентством відновлення та інфраструктурних проєктів розробити проєктно-кошторисні документації для капітального ремонту пошкодженого житла та критичної інфраструктури», – пояснив Шмигаль.

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Очільник уряду наголосив, що відновлення житла та критичної інфраструктури має розпочатися невідкладно.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд України задовольнив позов Міністерства юстиції щодо передачі у державну власність України підприємств, які належали російським бізнесменам Михайлу Шелкову та Сергію Чемезову.

Раніше суд передав в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів корпоративні права 19 українських підприємств, які контролювалися російськими корпораціями.