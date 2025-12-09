Головна Світ Політика
search button user button menu button

Фон дер Ляєн, Кошта та Рютте прокоментували зустріч з Зеленським

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Фон дер Ляєн, Кошта та Рютте прокоментували зустріч з Зеленським
Зеленський у Брюсселі зустрівся з Рютте, Коштою та фон дер Ляєн
фото: x.com/SecGenNATO

Лідери Єврокомісії та Євроради заявили, що ЄС залишається непохитним у своїй підтримці України

У Брюсселі відбулися важливі переговори між президентом України Володимиром Зеленським, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, головою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн та головою Європейської Ради Антоніу Коштою. Під час зустрічі лідери обговорили подальші кроки щодо підтримки України.

Фон дер Ляєн, Кошта та Рютте прокоментували зустріч з Зеленським у соціальній мережі, пише «Главком».

Генсек НАТО назвав переговори «плідними» та зазначив, що вони були спрямовані на підтримку подальшого прогресу на шляху до справедливого та міцного миру для України.

Лідери Єврокомісії та Євроради заявили, що ЄС залишається непохитним у своїй підтримці України.

«Наші пропозиції щодо фінансування вже на столі. Мета – сильна Україна, на полі бою та за столом переговорів. Ми підтвердили президенту Зеленському, що ЄС залишається непохитним та відданим своїм принципам. Суверенітет України має бути поважаний. Безпека України має бути гарантована в довгостроковій перспективі як перша лінія оборони нашого Союзу. Ці пріоритети були в центрі наших обговорень з Рютте. Європа й надалі робитиме свій внесок у всі зусилля для досягнення справедливого та міцного миру в Україні», йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі. 

Сторони погодилися, що в рамковому документі має бути чітко зафіксована дата набуття Україною членства у Європейському Союзі. Також ішлося про конкретні гарантії безпеки, які мають стати основою для довгострокової стійкості України та Європи.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський 8 грудня також відвідав Велику Британію. У Лондоні президент України Володимир Зеленський провів зустріч із премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Емманюелем Макроном і федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Лідери обговорили дипломатичну роботу з американською стороною та узгодили спільну позицію і наступні кроки.

Читайте також:

Теги: Європа фінансування Володимир Зеленський Урсула фон дер Ляєн переговори Марк Рютте

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загальний тон американських медіа щодо «плану капітуляції» є досить негативним до адміністрації Трампа
28 пунктів миру. Все це схоже на класичну багаторівневу російську спецоперацію
23 листопада, 15:10
Держсекретар наголосив, що ціль США, аби після закінчення війни економіка Україна «почала процвітати»
ВВП України перевищить російський у 10 разів: Рубіо назвав умову
3 грудня, 10:59
Опитування показало високий рівень тривоги європейців через Трампа та можливий конфлікт з Росією
Половина європейців вважає президента США Трампа ворогом Європи – The Guardian 
4 грудня, 17:29
Зеленський подякував воїнам, які захищали й звільняли Херсон
Третя річниця звільнення Херсона. Президент відзначив подвиг захисників
11 листопада, 10:33
Білий дім підтвердив, що Кирило Дмитрієв написав план разом із Стівом Віткоффом
У мирному плані США виявлено російські формулювання: аналіз The Guardian
21 листопада, 17:39
Сенатор Мітч Макконнелл написав, що Путін «провів цілий рік, намагаючись обдурити президента Трампа»
Мирний план Трампа спричинив розкол у Республіканській партії – NYT
26 листопада, 08:59
Рустем Умєров розповів, що зустріч української та американської делегацій у США вже почалася
У США розпочалася зустріч української та американської делегацій щодо досягнення миру
30 листопада, 15:58
За словами депутата Гетманцева, МВФ є «якорем», від якого залежать інші міжнародні програми фінансування
Україні бракує $60 млрд: Гетманцев пояснив, чому МВФ – безальтернативний
1 грудня, 14:50
Станція «Мостицька» буде закінчена в основних конструкціях у 2026 році, але метро поїде не раніше, ніж коли закінчиться будівництво двох станцій, зокрема й «Варшавської»
Будівництво метро на Виноградар: названо нові терміни відкриття станції «Мостицька»
3 грудня, 20:12

Політика

США можуть відступити від мирної ініціативи щодо України. Вітакер назвав причину
США можуть відступити від мирної ініціативи щодо України. Вітакер назвав причину
Країни G7 готові використати всі заморожені російські активи для допомоги Україні
Країни G7 готові використати всі заморожені російські активи для допомоги Україні
Фон дер Ляєн, Кошта та Рютте прокоментували зустріч з Зеленським
Фон дер Ляєн, Кошта та Рютте прокоментували зустріч з Зеленським
Перемир'я на папері: чому мирні угоди Трампа не принесли стабільності – аналіз Reuters
Перемир'я на папері: чому мирні угоди Трампа не принесли стабільності – аналіз Reuters
Трамп обурився через штраф ЄС для соцмережі Маска
Трамп обурився через штраф ЄС для соцмережі Маска
Чи відбудеться зустріч Трампа та Путіна до кінця 2025 року? Відповідь Кремля
Чи відбудеться зустріч Трампа та Путіна до кінця 2025 року? Відповідь Кремля

Новини

Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
Вчора, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
5 грудня, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua