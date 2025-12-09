Зеленський у Брюсселі зустрівся з Рютте, Коштою та фон дер Ляєн

Лідери Єврокомісії та Євроради заявили, що ЄС залишається непохитним у своїй підтримці України

У Брюсселі відбулися важливі переговори між президентом України Володимиром Зеленським, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, головою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн та головою Європейської Ради Антоніу Коштою. Під час зустрічі лідери обговорили подальші кроки щодо підтримки України.

Фон дер Ляєн, Кошта та Рютте прокоментували зустріч з Зеленським у соціальній мережі, пише «Главком».

Генсек НАТО назвав переговори «плідними» та зазначив, що вони були спрямовані на підтримку подальшого прогресу на шляху до справедливого та міцного миру для України.

Лідери Єврокомісії та Євроради заявили, що ЄС залишається непохитним у своїй підтримці України.

«Наші пропозиції щодо фінансування вже на столі. Мета – сильна Україна, на полі бою та за столом переговорів. Ми підтвердили президенту Зеленському, що ЄС залишається непохитним та відданим своїм принципам. Суверенітет України має бути поважаний. Безпека України має бути гарантована в довгостроковій перспективі як перша лінія оборони нашого Союзу. Ці пріоритети були в центрі наших обговорень з Рютте. Європа й надалі робитиме свій внесок у всі зусилля для досягнення справедливого та міцного миру в Україні», йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі.

Сторони погодилися, що в рамковому документі має бути чітко зафіксована дата набуття Україною членства у Європейському Союзі. Також ішлося про конкретні гарантії безпеки, які мають стати основою для довгострокової стійкості України та Європи.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський 8 грудня також відвідав Велику Британію. У Лондоні президент України Володимир Зеленський провів зустріч із премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Емманюелем Макроном і федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Лідери обговорили дипломатичну роботу з американською стороною та узгодили спільну позицію і наступні кроки.