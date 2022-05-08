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    Економіка та фінанси

    Скільки Росія витрачає щодня на війну: відповідь експерта

    Прямі втрати від війни коштували Росії вже близько семи мільярдів доларів - Скільки Росія витрачає щодня на війну: відповідь експерта
    Прямі втрати від війни коштували Росії вже близько семи мільярдів доларів
    фото з відкритих джерел

    За словами військового аналітика Шона Спунтса, Росія щодня витрачає 900 млн доларів на війну в Україні

    Путінський режим витрачає на війну з Україною 900 млн доларів щодня. У цю суму входять виплати солдатам, забезпечення їх боєприпасами та ракетами, а також витрати на ремонт пошкодженої військової техніки. Про це розповів головний редактор військового видання Sofrep Шон Спунтс, повідомило видання Newsweek.

    За його словами, Росія також повинна заплатити за тисячі одиниць важливої зброї та крилатих ракет, які були випущені під час війни, вартість яких становить приблизно 1,5 мільйона доларів.

    Ці цифри не враховують, скільки Росія могла втратити фінансово через жорсткі економічні санкції, запроваджені проти неї після початку вторгнення в кінці лютого. За словами Білого дому, ці санкції можуть залишатися в силі, навіть якщо Росія виведе свої війська.

    Дослідження, опубліковане через два тижні після вторгнення до України, показало, що прямі втрати від війни коштували Росії близько семи мільярдів доларів. Економічні санкції, запроваджені проти РФ, мали руйнівний вплив на країну, який, ймовірно, відчують громадяни Росії протягом наступних десятиліть. Зокрема, російська економіка може відкинутися на 30 років назад.

    Нагадаємо, днями віцеспікер Держдуми Петро Толстой заявив, що Росія не зупиниться, доки не досягне кордону Польщі. Він уточнив, що «спецоперація» закінчиться, коли Україна буде повністю «денацифікована» і «демілітаризована» і «більше не буде можливості перетворити її на антиРосію, як це намагався зробити Захід протягом останніх 30 років».

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    Теги: росія окупанти економіка санкції війна путінський режим Україна окупація #stoprussia
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    Скільки Росія витрачає щодня на війну: відповідь експерта