Росія знайшла нове джерело фінансування війни: іноземці змушені додатково платити

Від нерезидентів Росії вимагатимуть добровільний внесок до держбюджету

Відповідно до виписки з протоколу засідання підкомісії урядової комісії Росії із контролю за іноземними інвестиціями, при дисконті (знижці, коли вартість нижча від номінальної) понад 90% розмір внеску в держбюджет РФ становить не менше 10% від ринкової вартості активу. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Підкомісія урядової комісії Росії із контролю за іноземними інвестиціями має право санкціонувати проведення угод з «недружніми» резидентами, а також погоджувати умови таких договорів.

У грудні минулого року підкомісія назвала умови, які вважала за необхідне застосовувати під час видачі дозволів на відчуження російських активів особами, пов'язаними з «недружніми» державами. Серед умов було те, що дисконт має бути в розмірі не менше 50% від незалежної оцінки ринкової вартості активу, наявність розстрочки платежу на один-два роки. Крім того, разом із цими умовами або замість них (у документі говорилося «і/або») міг бути передбачений добровільний внесок до бюджету не менше ніж 10% від суми угоди.

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Наразі підкомісія скоригувала умови: режим та/або скасовується. Для виходу з російських активів «недружнім» іноземцям обов'язково доведеться сплачувати внесок до бюджету РФ.

За загальним правилом його розмір становитиме «не менше 10% від половини ринкової вартості відповідних активів, зазначеної у звіті про оцінку», тобто до 5%. Удвічі більший внесок буде – не менше 10% від ринкової вартості активів – якщо вони відчужуються зі знижкою понад 90%.

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