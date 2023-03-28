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Скільки триватиме війна? Пєсков видав російській еліті плани Путіна

glavcom.ua
Скільки триватиме війна? Пєсков видав російській еліті плани Путіна
Фото з відкритих джерел

Речник президента Росії Дмитро Пєсков попередив представників еліти РФ, що війна проти України буде довгою

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков на вечірці у грудні 2022 року заявив, що війна проти України та конфлікт із Заходом триватимуть ще довго. Про це пише The Guardian.

За даними видання, це була вечірка на квартирі одного високопоставленого чиновника. Деякі з присутніх гостей, серед яких були представники так званої культурної та політичної еліти, висловили надію на мир та повернення до нормального життя.

Як повідомляють журналісти, більшість гостей виступали проти війни з Україною. «Я думаю, ви очікуєте, що я щось скажу, – підняв келих Пєсков і додав: - Усе стане набагато складніше. Це займе дуже-дуже багато часу».

Політолог РФ Максим Трудолюбов розповів, що Володимир Путін готує Росію до «вічної війни» із Заходом, а отже кожному доведеться навчитися із цим жити.

«Путін практично перестав говорити про якісь конкретні цілі війни. Він також не пропонує бачення того, як може виглядати майбутня перемога. У війни немає ні чіткого початку, ні передбачуваного кінця», – зазначив Трудолюбов.

Зазначається, що президент РФ планує представити все як війну, яка ніколи не матиме кінця. Крім того, поки складно сказати, чи зможе Путін змиритися з поразкою.

За словами дипломата, президент РФ не має наміру переглядати цілі війни з Україною. Його як оперативника КДБ вчили завжди досягати своєї мети. Зараз він приймає рішення щодо продовження війни, попри всі поразки російських сил минулого року.

Виступаючи нещодавно перед робітниками авіаційного заводу в регіоні Бурятії, Путін знову згадав війну як битву нібито за виживання Росії.

«Для нас це не геополітичне завдання, а завдання виживання російської державності, створення умов для майбутнього розвитку країни та наших дітей», – сказав президент країни-агресорки.

Раніше повідомлялося, що всупереч поразкам на фронті, Путін продовжує давати зрозуміти, що не відмовиться від своїх цілей щодо України.

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Теги: Дмитро Пєсков втрати перемога путін війна

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