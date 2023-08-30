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Литва назвала умову, за якої дозволить перевозити українське зерно через свій порт

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Литва назвала умову, за якої дозволить перевозити українське зерно через свій порт
Зерно з України останнім часом не возять через Литву через занадто високу вартість перевезення
фото з відкритих джерел

Скуодіс вважає, що перевезення українського зерна через Литву залежить від економічної допомоги ЄС

Для транспортування українського зерна через порт у литовській Клайпеді потрібна економічна допомога від Євросоюзу. Про це LRT заявив міністр комунікацій і транспорту Литви Марюс Скуодіс.

За словами Скуодіса, перевезення зерна через Литву – це економічне питання, адже йдеться про вартість перевезення.

«Якщо економічне питання буде вирішено, то вже є політичні рішення щодо процедур, щоб скоротити час перевезення. І якби все це працювало, ми б уже зіткнулися з інфраструктурними викликами, але поки що ми навіть до цього не дійшли», – зазначив Скуодіс.

«На перевезення через Молдову виділено допомогу ЄС. Якщо ми заявляємо, що це спільний інтерес усіх, то ми можемо очікувати, що допомога українським фермерам, які хочуть перевезти (зерно – «Главком»), теж має надходити з Євросоюзу», – додав міністр.

Міністр висловив переконання, що фінансова допомога в цьому випадку буде невеликою порівняно з тією підтримкою, яку Литва надає Україні.

Скуодіс додав, що зерно з України останнім часом не возять через Литву через занадто високу вартість перевезення, крім того, немає необхідної інфраструктури.

Окрім цього, заявив міністр, перевезенню заважають бар'єри між польсько-українським кордоном, оскільки транспортний бізнес зазнає збитків унаслідок того, що поїзди змушені довго чекати.

Нагадаємо, Національна державна залізнична компанія Латвії розглядає можливість уже восени перевозити українське зерно.

Раніше Вільнюс закликав Європейський Союз використовувати балтійські порти для експорту українського зерна після того, як Росія вийшла з «зернової угоди» і почала знищувати портову структуру України.

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Теги: Європейський союз зерно Литва перевезення порт

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