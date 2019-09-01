Сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,23 грн/$
Порівняно з 31 серпня курс усіх вказаних валют не змінився
1 вересня встановлено офіційний курс гривні на рівні 25,23 грн/дол.
Про це повідомляють на сайті Національного банку України.
Згідно з інформацією НБУ, основні курси валют на 31 серпня встановлені на такому рівні:
- 25,232299 грн за долар;
- 27,937201 грн за євро;
- 0,37803 грн за російський рубль;
- 30,859265 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 31 серпня курс усіх вказаних валют не змінився.
Нагадаємо, Національної банк України (НБУ) буде продовжувати лібералізацію валютного ринку. Цьому сприяють сприятливі макроекономічні умови.