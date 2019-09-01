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    Економіка та фінанси

    Сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,23 грн/$

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    Сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,23 грн/$

    Порівняно з 31 серпня курс усіх вказаних валют не змінився

    1 вересня встановлено офіційний курс гривні на рівні 25,23 грн/дол.

    Про це повідомляють на сайті Національного банку України.

    Згідно з інформацією НБУ, основні курси валют на 31 серпня встановлені на такому рівні:

    • 25,232299 грн за долар;
    • 27,937201 грн за євро;
    • 0,37803 грн за російський рубль;
    • 30,859265 грн за фунт стерлінгів.

    Порівняно з 31 серпня курс усіх вказаних валют не змінився.

    Нагадаємо, Національної банк України (НБУ) буде продовжувати лібералізацію валютного ринку. Цьому сприяють сприятливі макроекономічні умови.

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