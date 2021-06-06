Фельдман: Терехов намагається «приватизувати» футбол у Харкові

Народний депутат вважає, що міська влада може перешкодити команді «Металіст 1925» грати на стадіоні «Металіст»

Народний депутат Олександр Фельдман привітав харківський «Металіст 1925» із достроковим виходом в УПЛ, але заявив, що міська влада може перешкодити цій команді грати на стадіоні «Металіст». Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Вітаю команду «Металіст 1925» із достроковим виходом до вищої ліги. Це перемога. Дуже важлива і показова. Створена з нуля команда, за підтримки людей, які щиро люблять футбол, без надмірного пафосу, вимог і ультиматумів, показала результат, який вселяє надію на повернення великого футболу в наше місто», – написав Фельдман.

Однак, на його думку, команді доведеться зробити нелегкий дебютний сезон у вищій лізі.

«Важливо, щоб вони («Металіст 1925», – ред.) не зіткнулися з кулуарними харківськими «іграми», організованими «викликами» і інтригами тих, хто намагається «приватизувати» футбол у Харкові. Футбол – це народна гра, а «Металіст 1925» – це, по суті, народна команда. І стадіон «Металіст» – теж народний. Це не приватна власність ні Олександра Ярославського, ні Ігоря Терехова (секретар міськради та в. о. мера Харкова, – ред.), який вирішив активно «розіграти» футбольну карту у своїй виборчій кампанії. Сьогодні багато хто говорить про те, що в їхніх найближчих планах при «посиленні з флангу» Офісу президента, організація заборони на ігри «Металіста1925» на стадіоні «Металіст», – пише Фельдман.

Народний депутат зазначає, що зараз повним ходом запущені процедури передачі стадіону в міську комунальну власність та виділення бюджетних коштів на реконструкцію.

«Але міська комунальна власність – це не особиста власність секретаря міськради, який може розпоряджатися нею на свій розсуд. І виділення багатомільйонних бюджетних коштів «на футбол» може здатися сумнівним для більшості харків'ян, які потрапляють до міських лікарень з коронавірусом і вимушених лікуватися своїм коштом», – вважає народний депутат.

Фельдман зазначає, що «харківська влада останнім часом «страждає» призначенням «головних і єдиних», всі інші піддаються бесцеремонній «зачистці». Знаю це не з чуток. «Не пущать і не давати» вже не один рік реальність для нашого екопарку, який відвідують близько двох мільйонів осіб на рік. Міські автобусні маршрути в парк, як і раніше, під забороною. Дитячі шкільні екскурсії – «украй небажані». Відмовки, виверти, спекуляції, «зелене світло» – одним і «смуга перешкод» – для інших».

Фельдман дуже сподівається, що «цієї смуги перешкод» вдасться уникнути «Металісту 1925».

«Нехай в Харкові буде не одна, а кілька команд, що грають у вищій лізі. Більше команд – більше перемог, більше дітей, які займаються футболом. Харків може стати футбольною столицею України. І нехай дербі буде на полі, а не в кулуарах. Нехай буде чесна гра, а не харківські "бої без правил», – резюмує народний депутат.

Нагадаємо, що харківський ФК «Металіст 1925» учора забезпечив собі вихід в еліту українського футболу – УПЛ. При цьому в Харкові існує ФК «Метал», який пов'язують з бізнесменом Олександром Ярославським і в. о. мером Харкова Ігорем Тереховим. ФК «Метал» останній сезон грав у другій лізі чемпіонату, але завоював путівку в Першу лігу.

Напередодні президент Української асоціації футболу Андрій Павелко в себе у Facebook показав, у якій формі гратиме наша команда на чемпіонаті Європи.