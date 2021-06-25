Столичній громаді повернуто приміщення дільничних поліцейських, яке вкрали шахраї

Шахраї привласнили приміщення, яке було передано в орендне користування під розміщення кімнати дільничних інспекторів

Вартість приміщень, привласнених шахраями, складає майже 4 млн грн

Шевченківська окружна прокуратура Києва забезпечила реальне виконання рішення суду про повернення столичній громаді нежитлових приміщень площею близько 90 кв. м, вартість яких складає майже 4 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні окружна прокуратура встановила, що шахраї підробили свідоцтво про право власності на майно та незаконно заволоділи комунальним майном територіальної громади столиці, яке було передано в орендне користування Дарницькому районному управлінню Головного управління МВС України в Києві під розміщення кімнати дільничних інспекторів.

У зв’язку з викладеним прокуратура звернулася до суду з позовом про визнання недійсними правочинів та скасування державної реєстрації прав власності на вказане майно, який судом задоволено.

Наразі вказане судове рішення виконано, право власності на комунальне майно за третіми особами припинено, нежитлові приміщення повернуто територіальній громаді.

Як повідомлялося, Печерська окружна прокуратура у судовому порядку вимагає повернути столичній громаді дві квартири у центрі Києва, які були незаконно відчужені на підставі підроблених документів.

Також Шевченківська окружна прокуратура в судовому порядку вимагає повернути територіальній громаді столиці нежитлові приміщення площею 129 кв. м вартістю понад 4 млн грн, розташовані у центрі столиці, які шахраї привласнили на підставі підроблених документів.

Крім того, шахраї заволоділи квартирою на вул. Дарвіна у Печерському районі, що належала державі та перебувала у віданні Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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