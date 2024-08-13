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«Сталевий фронт» Ахметова закупив британські БТР для ЗСУ (фото)

Волонтерська ініціатива
Дарія Демяник
glavcom.ua
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«Сталевий фронт» Ахметова закупив британські БТР для ЗСУ (фото)
«Сталевий фронт» закупив британські БТР для ЗСУ
фото: steelfront.scm.com.ua

14 бронетранспортерів FV432 Mark 2 із запчастинами, вартістю 53 млн грн, вирушили до 3-ї штурмової бригади

«Сталевий фронт» надав кошти для закупівлі їх у Британії 12 машин моделі FV432 і двох ремонтно-евакуаційних FV434. 

Бронетранспортер FV432/434 Mark 2 – це британський гусеничний бронетранспортер, розроблений для перевезення військових.

Екіпаж може становити до 12 людей, сталева броня забезпечує захист від стрілецької зброї та осколків, максимальна швидкість до 52 км/год, а на одному баку пального можна проїхати до 480 км.

«Ми знайшли ці бтр-и у Великій Британії, і понад шести місяців доставляли їх в Україну. Хлопці давно просили броньовану гусеничну техніку, яка дозволяє їм рятувати життя на різних ділянках фронту», – розказує представник «Сталевого фронту», керівник проєктного офісу генерального директора Групи «Метінвест» Олександр Водовіз.

«Сталевий фронт» Ахметова закупив британські БТР для ЗСУ (фото) фото 1
фото: steelfront.scm.com.ua

Завдяки своїм компактним розмірам та гусеничній ходовій частині, FV432 Mark 2 може пересуватися складною місцевістю, тому його використовують для різних задач.

«Їхня проходимість набагато краще, ніж у колісної техніки. Тому вона рятує життя хлопців, які виконують зараз свої бойові завдання. Ми додатково і переобладнуємо внутрішньою системою навігації, зв'язку, щоб хлопцям було краще між собою співпрацювати на полі бою», – розказав боєць 3-ї штурмової бригади.

«Сталевий фронт» Ахметова закупив британські БТР для ЗСУ (фото) фото 2
фото: steelfront.scm.com.ua

FV432 Mark 2 використовувався британськими збройними силами у різних конфліктах, включаючи війну у Перській затоці (1990-1991), операції в Іраку та Афганістані.

«Сталевий фронт» Ахметова закупив британські БТР для ЗСУ (фото) фото 3
фото: steelfront.scm.com.ua

Нагадаємо, «Сталевий фронт» – це мілітарна ініціатива, започаткована відомим українським бізнесменом Рінатом Ахметовим. Метою цієї ініціативи є підтримка Збройних сил України та інших силових структур у боротьбі проти російської агресії. Загальна сума, яку Рінат Ахметов направив на допомогу Україні, перевищує 9 млрд грн.

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Теги: озброєння війна Україна фронт

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