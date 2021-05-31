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    Економіка та фінанси

    Стало відомо, чому впали ціни на електроенергію

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    НКРЕКП ігнорувала махінації і вперше звернула на них увагу лише 28 травня - Стало відомо, чому впали ціни на електроенергію
    НКРЕКП ігнорувала махінації і вперше звернула на них увагу лише 28 травня

    «Весь травень ринок штормило, ціни падали до сміхотворних...»

    Трейдери і посередники штучно обвалили оптові ціни на електроенергію до рівня в 2-3 рази нижче собівартості виробництва.

    Про це повідомив народний депутат, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко.

    «Весь травень ринок штормило, ціни падали до сміхотворних 40 коп./кВт при яких «1 млрд доларів прибутку Енергоатому» можуть були хіба що в рожевих снах Зеленського. А все тому, що фірми класу «стіл і стілець» на всю торгували «повітрям», подаючи заявки по 40-50 коп.», – повідомив нардеп.

    Через це першу чергу страждає державний «Енергоатом», який не може продати свою електроенергію і випадає на балансуючий ринок.

    НКРЕКП ігнорувала махінації і вперше звернула на них увагу лише 28 травня, опублікувавши повідомлення про намір вжити заходи.

    «НКРЕКП висловило занепокоєння махінаціями трейдерів-спекулянтів на ринку електроенергії і готує «рішучі кроки». Не минуло і двох років, як в комісії вирішили боротися з тим, що самі створили. Браво! Правда, як саме боротися поки не ясно. В проекті рішення на наступне засідання 2 червня просто написано: «може виникнути необхідність прийняття рішення», – зазначив нардеп.

    «Головне, щоб за прикладом імпорту, не заборонили махінації тільки на 4 місяці до 1 жовтня. Головне – в ході слідства не вийти на самого себе! А це неминуче відбудеться з усією очевидністю», – підсумував нардеп.
    Нагадаємо, в травні 2021 року оптова ціна на електроенергію обвалилася до 40-90 коп./кВт годин, що в 2-3 рази нижче собівартості її виробництва. Це призвело до хронічних збитків усіх генеруючих компаній і неможливості закупівлі ними палива.

    Причина цього, за оцінками експертів, демпінговий імпорт з Росії і Білорусі, штучне адміністративне втручання з боку НКРЕКП, що призвело до махінацій і схем на енергоринку.

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    Теги: НКРЕКП тарифи електроенергія Енергоатом
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    Стало відомо, чому впали ціни на електроенергію