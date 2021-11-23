Стало відомо, якою буде ціна електроенергії, виробленої на газових ТЕЦ

Газове виробництво електроенергії вмикатиметься в період, коли в енергосистемі виникатиме дефіцит

Гранична ціна відпуску однієї кВт-години, виробленої на ТЕЦ, які працюють на газі, складе 6,5 грн. Про це «Главкому» розповів радник прем'єр-міністра, колишній заступник міністра енергетики Юрій Бойко.

Бойко розповів, якщо «Укренерго» для забезпечення збалансованого режиму роботи енергосистеми потрібно отримати додаткову потужність в окремих локаціях, то компанія проводить аукціон на отримання такої послуги. На нього можуть вийти компанії, які згідно зі згаданим порядком отримали таке право – це «Київтеплоенерго» та «Харківська ТЕЦ – 5». За вироблену електроенергію в рамках послуги теплоелектроцентралі будуть отримувати від НЕК «Укренерго» додатковий платіж в обсязі до 2,5 грн за кВт-год електроенергії (в нічні години – 0,1 коп/кВт-год).

«У період, коли в енергосистемі виникає дефіцит, а це здебільшого період вечірнього пікового навантаження, і ціна на електроенергію наближається або дорівнює прайс-кепу (price cap), такі виробники продаватимуть електроенергію на ринку за ціною близько 4 грн за кВт-год і додатково отримуватимуть 2,5 грн за кВт-год від «Укренерго», тобто загалом гранична ціна відпуску однієї кВт-години складе 6,5 грн», – зазначив він.

Також експерт назвав ціну, за якою зараз теплоелектроцентралі купують газ, і яку потужність ТЕЦ можуть ввести додатково. «У проєкті договору, який було підготовлено НАК «Нафтогаз», зазначається ціна близько 30 тис. грн за тисячу кубометрів, але ця тема ще дискутується – і ціна, і умови договору.

«Потужність буде залежати від того, який розрахунковий дефіцит складається в енергосистемі, тобто саме НЕК визначатиме потужність, виходячи з актуальних режимів роботи та оперативної наявності резервів. За потреби, «Київтеплоенерго», наприклад, може видавати в мережу більше однієї тисячі МВт», – уточнив ексзаступник міністра енергетики.

Бойко наголосив, що виробництво електроенергії та тепла на вугільних ТЕЦ дешевше, ніж на газових, через захмарні ціни на газ. «І з вугіллям (з точки зору економіки виробництва) ситуація значно краща, хоча, безумовно, цьогорічна ціна відрізняється від тогорічної вчетверо. Проте виробництво електроенергії та тепла на вугільних ТЕЦ дешевше, ніж на газових. Ціни на газ цього року встановлюють історичні максимуми. Сьогодні це понад тисяча доларів за тисячу кубометрів, а ще місяць тому ми спостерігали ціни близько $ 2 тис.», – наголосив радник прем'єр-міністра.

Фахівець додав, будь-якої миті роботи енергосистема перебуває в абсолютному балансі: тобто обсяг виробленої і обсяг спожитої електроенергії – завжди рівні величини. Питання тільки в тому, за рахунок якої структури виробництва досягається цей баланс. «Показовою є інформація, яка вже набила оскомину, про те, що кожного дня 20 чи навіть 24 енергоблоки теплових електростанцій (ТЕС) загальною встановленою потужністю близько 8 тис. МВт не працюють через відсутність палива. Але треба розуміти, що якби на всіх електростанціях було вдосталь вугілля, то жодних додаткових 24 енергоблоки в енергосистемі не з’явилося б. Додатково працювало б максимум 4-5 блоків – для того, щоб підвищити гнучкість енергосистеми та, наприклад, з меншою інтенсивністю спрацьовувати воду наших водосховищ (вода є «енергоносієм» для роботи ГЕС – «Главком»)», – зазначив Бойко.

Нагадаємо, в Україні майже на 20-25% можуть зрости тарифи на електроенергію. Подорожчання очікується, починаючи з квітня 2022 року.