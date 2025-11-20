Апеляцію відхилено: Італія екстрадує українця, якого підозрюють у підриві «Північних потоків»

Італійський суд відмовив Кузнєцову в апеляції

Верховний суд Італії ухвалив рішення про екстрадицію українця Сергія Кузнєцова до Німеччини. Про це повідомив адвокат Кузнєцова Микола Катеринчук для «Суспільного», пише «Главком».

Як відомо, Кузнєцова підозрюють у причетності до підриву газопроводів «Північний потік» та «Північний потік-2», які транспортували російський газ до Європи.

Італійський суд відхилив апеляцію Кузнєцова, який намагався оскаржити рішення про екстрадицію. Адвокат підозрюваного, Микола Катеринчук, прокоментував це як «негативне» рішення. Очікується, що екстрадиція відбудеться протягом десяти днів.

Як повідомлялось, Кузнєцов з 31 жовтня відмовлявся від їжі та вимагав поваги до своїх основних прав, включно з правом на належне харчування, здорове довкілля, гідні умови утримання та рівне ставлення з іншими увʼязненими щодо відвідувань родини й доступу до інформації. Як зазначив адвокат, з початку арешту українця в Італії 22 серпня 2025 року йому не забезпечували дієту за його станом здоровʼя, що призвело до погіршення його фізичного стану.

11 листопада українець Сергій Кузнєцов, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів «Північний потік», зупинив голодування.

Нагадаємо, італійський суд у понеділок, 27 жовтня, остаточно схвалив екстрадицію українського підозрюваного до Німеччини. Його звинувачують в участі у диверсії на газопроводах «Північний потік» у Балтійському морі у вересні 2022 року. Це рішення відкриває шлях для німецьких прокурорів до безпосереднього допиту підозрюваного у зв'язку з вибухами, які зруйнували три з чотирьох ниток газопроводів.

Кузнєцова було заарештовано в серпні 2025 року поблизу італійського міста Ріміні, де він перебував на відпочинку з сім’єю. З моменту арешту українця утримують у в'язниці суворого режиму на півночі Італії. Федеральний прокурор Німеччини звинувачує його у спільному вчиненні вибуху вибухівки та в антиконституційному саботажі.