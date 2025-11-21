Побиття велосипедиста у Києві: підозрюваному Хілику продовжено тримання під вартою

Олександр Хілик під час переобрання йому запобіжного заходу в Подільському районному суді Києва, 21 листопада 2025 року.

Фігурант справи буде в СІЗО до 20 грудня з альтернативою у 5 млн грн застави

Подільський районний суд Києва 21 листопада продовжив запобіжний захід Олександру Хілику – водію Mercedes, якого підозрюють у побитті велосипедиста, яке сталося 25 вересня. Фігуранту призначили 30 діб тримання під вартою з альтернативою у 5 млн грн застави. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

У Хілика наразі дві підозри. За однією з них – в побитті велосипедиста, тобто в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, – Олександр мав би перебувати в СІЗО до 25 листопада. За іншою ж підозрою – в ненаданні допомоги людині, що перебуває в небезпечному для життя стані – Хілик у слідчому ізоляторі до 1 грудня 2025 року й з можливістю внесення застави 5 млн грн.

У п'ятницю, 21 листопада, запобіжний захід переобирали саме у справі про побиття. Запобіжний захід продовжили: фігурант буде в СІЗО до 20 грудня з альтернативою у 5 млн грн застави.

Прокурор Олександр Свербиус наполягав залишити попередній запобіжний захід без змін на 30 діб. Він стверджує, що нині слідчі дії потребують додаткових експертиз, допиту свідків, серед яких дружина Хілика. Також не зменшився ризик переховування та уникнення відповідальності за кримінальне правопорушення підслідчого.

Нова ж адвокатка підозрюваного, Анастасія Чистякова, після 3-годинного ознайомлення з клопотанням та документами справи просила відмовити в клопотанні прокурора. Однак не назвала, який запобіжний захід просить замість цього.

Чистякова заявляє, що наразі немає документів і доказів, що Олександр Хілик залишив чоловіка у небезпеці, оскільки потерпілий був притомний. Також захисниця зауважила, що за іншим кримінальним провадженням Хілик "демонстрував відповідальну поведінку та не ухилявся від покладених обовʼязків".

«Коли ми з вами розглядаємо питання щодо продовження терміну запобіжного заходу тримання під вартою, ми з вами, сторона обвинувачення, має подати нові докази того, що її первісна підозра підтвердилась. Цих доказів не надано. Тому ми констатуємо, що в них версія сторони обвинувачення не підтверджується, і це означає одне: що є сумніви в тому, що вона була правильна, тому що жодних доказів крім 25 числа не було надано. Ризики, які перераховує прокурор, не обґрунтовані», – висловилася Анастасія Чистякова.

Сам підозрюваний наполягав на помʼякшенні запобіжного заходу для себе: просив нічний або цілодобовий домашній арешт. В залі суду Олександр Хілик ще раз переповів обставини конфлікту 25 вересня, долучивши відео з камер спостереження та телефону дружини.

25 вересня між власником Mercedes Benz G-500 та велосипедистом виник конфлікт через паркування авто на велосмузі на Подолі, де були запарковані кілька автомобілів.

Велосипедист під'їжджав до них та робив зауваження керманичам. А з водієм Mercedes у нього виник «напружений» діалог, після якого підозрюваний завдав кілька ударів йому по голові. Велосипедист втратив свідомість, а водій відтягнув його на узбіччя та поїхав.

40-річний киянин отримав закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку та перелом скроневої кістки.

2 жовтня, правоохоронці затримали водія Mercedes–Benz у Київській області. Спочатку фігуранту інкримінували умисне тяжке тілесне ушкодження. За цією підозрою водієві суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

13 жовтня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід та призначив тримання під вартою на два місяці з можливістю внести 5 млн гривень застави.

Також Хілику ікримінують залишення постраждалого у небезпеці. 4 жовтня Подільський райсуд Києва обрав за цією статтею запобіжний захід – перебування під вартою 30 днів.