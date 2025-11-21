Головна Київ Новини
search button user button menu button

Побиття велосипедиста у Києві: підозрюваному Хілику продовжено тримання під вартою

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Побиття велосипедиста у Києві: підозрюваному Хілику продовжено тримання під вартою
Олександр Хілик під час переобрання йому запобіжного заходу в Подільському районному суді Києва, 21 листопада 2025 року.
фото: Поліна Паламарчук/ Суспільне Новини

Фігурант справи буде в СІЗО до 20 грудня з альтернативою у 5 млн грн застави

Подільський районний суд Києва 21 листопада продовжив запобіжний захід Олександру Хілику – водію Mercedes, якого підозрюють у побитті велосипедиста, яке сталося 25 вересня. Фігуранту призначили 30 діб тримання під вартою з альтернативою у 5 млн грн застави. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

У Хілика наразі дві підозри. За однією з них – в побитті велосипедиста, тобто в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, – Олександр мав би перебувати в СІЗО до 25 листопада. За іншою ж підозрою – в ненаданні допомоги людині, що перебуває в небезпечному для життя стані – Хілик у слідчому ізоляторі до 1 грудня 2025 року й з можливістю внесення застави 5 млн грн.

У п'ятницю, 21 листопада, запобіжний захід переобирали саме у справі про побиття. Запобіжний захід продовжили: фігурант буде в СІЗО до 20 грудня з альтернативою у 5 млн грн застави.

Прокурор Олександр Свербиус наполягав залишити попередній запобіжний захід без змін на 30 діб. Він стверджує, що нині слідчі дії потребують додаткових експертиз, допиту свідків, серед яких дружина Хілика. Також не зменшився ризик переховування та уникнення відповідальності за кримінальне правопорушення підслідчого.

Нова ж адвокатка підозрюваного, Анастасія Чистякова, після 3-годинного ознайомлення з клопотанням та документами справи просила відмовити в клопотанні прокурора. Однак не назвала, який запобіжний захід просить замість цього.

Чистякова заявляє, що наразі немає документів і доказів, що Олександр Хілик залишив чоловіка у небезпеці, оскільки потерпілий був притомний. Також захисниця зауважила, що за іншим кримінальним провадженням Хілик "демонстрував відповідальну поведінку та не ухилявся від покладених обовʼязків".

«Коли ми з вами розглядаємо питання щодо продовження терміну запобіжного заходу тримання під вартою, ми з вами, сторона обвинувачення, має подати нові докази того, що її первісна підозра підтвердилась. Цих доказів не надано. Тому ми констатуємо, що в них версія сторони обвинувачення не підтверджується, і це означає одне: що є сумніви в тому, що вона була правильна, тому що жодних доказів крім 25 числа не було надано. Ризики, які перераховує прокурор, не обґрунтовані», – висловилася Анастасія Чистякова.

Сам підозрюваний наполягав на помʼякшенні запобіжного заходу для себе: просив нічний або цілодобовий домашній арешт. В залі суду Олександр Хілик ще раз переповів обставини конфлікту 25 вересня, долучивши відео з камер спостереження та телефону дружини.

25 вересня між власником Mercedes Benz G-500 та велосипедистом виник конфлікт через паркування авто на велосмузі на Подолі, де були запарковані кілька автомобілів.

Велосипедист під'їжджав до них та робив зауваження керманичам. А з водієм Mercedes у нього виник «напружений» діалог, після якого підозрюваний завдав кілька ударів йому по голові. Велосипедист втратив свідомість, а водій відтягнув його на узбіччя та поїхав.

40-річний киянин отримав закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку та перелом скроневої кістки.

2 жовтня, правоохоронці затримали водія Mercedes–Benz у Київській області. Спочатку фігуранту інкримінували умисне тяжке тілесне ушкодження. За цією підозрою водієві суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

13 жовтня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід та призначив тримання під вартою на два місяці з можливістю внести 5 млн гривень застави.

Також Хілику ікримінують залишення постраждалого у небезпеці. 4 жовтня Подільський райсуд Києва обрав за цією статтею запобіжний захід – перебування під вартою 30 днів.

Теги: Київ арешт прокурор водій велосипедист Mercedes підозра

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За попередніми даними, 31-річний водій автомобіля Daewoo Lanos, рухаючись по вулиці здійснив наїзд на жінку, яка перебігала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу
Смертельна ДТП на Оболоні: водій збив жінку на пішохідному переході
24 жовтня, 10:25
У результаті аварії 71-річний водій Chery отримав тяжкі травми та помер під час транспортування до лікарні
Смертельна ДТП на Броварщині: поліція затримала нетверезого водія
27 жовтня, 11:58
На автозаправній станції продавали пальне сумнівної якості без будь-яких дозвільних документів
У Броварському районі ліквідовано нелегальну АЗС, яка продавала пальне без документів
27 жовтня, 16:51
Затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Готувався до вчинення терактів. У Києві затримано колишнього військового інструктора-іноземця
29 жовтня, 19:13
Француженці загрожують щоденні виплати €150, якщо її улюбленець не припинить ходити до сусідів
У Франції господиня отримала штраф €1250, бо її кіт ходив у гості до сусідів
6 листопада, 09:55
44-річний Євген Синельников розповів про майбутню дитину
Відомий телеведучий Євген Синельников стане батьком удруге
3 листопада, 15:54
В Україні окупант перебуває із 2022 року
Легіон «Свобода Росії» взяв у полон офіцера-розвідника
8 листопада, 16:15
Музей у Пирогові є одним із найбільших етнографічних музеїв просто неба в Європі
Офіс Генпрокурора захистив від забудови музей в Пирогові
11 листопада, 08:36
Маккензі Скотт зробила найбільші в історії подарунки для Morgan State та UMES
Колишня дружина Безоса переписала правила благодійності та отримала цікаве прізвисько
18 листопада, 12:11

Новини

У Києві на вихідних 22-23 листопада відбудуться продуктові ярмарки (адреси)
У Києві на вихідних 22-23 листопада відбудуться продуктові ярмарки (адреси)
У Києві чоловік вирішив «розрахуватися» за товар страйкбольною гранатою: подробиці
У Києві чоловік вирішив «розрахуватися» за товар страйкбольною гранатою: подробиці
Київ: графіки відключення світла 22 листопада 2025 року
Київ: графіки відключення світла 22 листопада 2025 року
Куди сходити у Києві 24-30 листопада: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 24-30 листопада: дайджест культурних подій
Київщина: графіки відключення світла 22 листопада 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 22 листопада 2025 року
Побиття велосипедиста у Києві: підозрюваному Хілику продовжено тримання під вартою
Побиття велосипедиста у Києві: підозрюваному Хілику продовжено тримання під вартою

Новини

Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
Сьогодні, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
Сьогодні, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Вчора, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua