Остання шахта групи ДТЕК «Білозерська» на Донеччині призупинила роботу

Остання шахта групи ДТЕК «Білозерська» в Донецькій області призупинила свою роботу через загрозливу безпекову ситуацію та відсутність стабільного енергопостачання. Про це «Суспільне» повідомили у компанії ДТЕК Енерго та в конфедерації вільних профспілок України, передає «Главком».

Через наближення зони бойових дій, а також проблем з логістикою та енергозабезпеченням, компанія була змушена припинити діяльність підприємства, зберігаючи при цьому безпеку своїх працівників.

Більше тисячі людей, які працювали на шахті, були евакуйовані, і їм було надано допомогу у працевлаштуванні на інших підприємствах компанії в більш безпечних регіонах.

Через відсутність енергопостачання та постійну загазованість у шахті, а також припинення роботи водовідливу, доступ до шахти став неможливим. В кінці серпня та вересні шахта зазнала обстрілів, в результаті яких загинули працівники, а видобуток вугілля було припинено.

Що відомо про цю шахту

Шахта «Білозерська» працювала понад 70 років і була важливим джерелом видобутку вугілля для української теплової генерації. Вугілля з цієї шахти використовувалося на електростанціях для виробництва електроенергії. Вона видобувала одні з найбільш потужних і низькозольних пластів в Україні, що забезпечувало високу якість вугілля.

Наразі компанія продовжує забезпечувати надійність роботи теплової генерації ДТЕК Енерго, надаючи необхідні обсяги палива для проходження зимових піків споживання та підготовки до наступного опалювального сезону.

Інвестиції в шахти за перше півріччя 2025 року склали 2,9 млрд грн. У ДТЕК заявили, що після стабілізації ситуації в регіоні, вони готові розглянути питання відновлення роботи шахти.

До слова, на тимчасово окупованій території Луганської області можуть закрити шахти через критичний брак фінансування.

