Остання шахта групи ДТЕК «Білозерська» на Донеччині призупинила роботу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Остання шахта групи ДТЕК «Білозерська» на Донеччині призупинила роботу
Остання шахта групи ДТЕК «Білозерська» на Донеччині призупинила роботу
фото надав Суспільному Михайло Волонець

Люди, які працювали на шахті, були евакуйовані

Остання шахта групи ДТЕК «Білозерська» в Донецькій області призупинила свою роботу через загрозливу безпекову ситуацію та відсутність стабільного енергопостачання. Про це «Суспільне» повідомили у компанії ДТЕК Енерго та в конфедерації вільних профспілок України, передає «Главком».

Через наближення зони бойових дій, а також проблем з логістикою та енергозабезпеченням, компанія була змушена припинити діяльність підприємства, зберігаючи при цьому безпеку своїх працівників.

Більше тисячі людей, які працювали на шахті, були евакуйовані, і їм було надано допомогу у працевлаштуванні на інших підприємствах компанії в більш безпечних регіонах.

Через відсутність енергопостачання та постійну загазованість у шахті, а також припинення роботи водовідливу, доступ до шахти став неможливим. В кінці серпня та вересні шахта зазнала обстрілів, в результаті яких загинули працівники, а видобуток вугілля було припинено.

Що відомо про цю шахту

Шахта «Білозерська» працювала понад 70 років і була важливим джерелом видобутку вугілля для української теплової генерації. Вугілля з цієї шахти використовувалося на електростанціях для виробництва електроенергії. Вона видобувала одні з найбільш потужних і низькозольних пластів в Україні, що забезпечувало високу якість вугілля.

Наразі компанія продовжує забезпечувати надійність роботи теплової генерації ДТЕК Енерго, надаючи необхідні обсяги палива для проходження зимових піків споживання та підготовки до наступного опалювального сезону.

Інвестиції в шахти за перше півріччя 2025 року склали 2,9 млрд грн. У ДТЕК заявили, що після стабілізації ситуації в регіоні, вони готові розглянути питання відновлення роботи шахти.

До слова, на тимчасово окупованій території Луганської області можуть закрити шахти через критичний брак фінансування. 

Нагадаємо, працівники ДСНС провели 14-денну операцію в одній із шахт України на горизонті мінус 410 м, де стався прорив пульпи. 

Через прорив пульпи на одній із шахт загинули двоє гірників. Пульпа в шахті – це суміш, яка складається з твердих дрібних мінералів (піску, граншлаку) та води.

Теги: шахта вугілля Донеччина

