Обстріл черги за хлібом у Чернігові: справу трьох російських командирів передано до суду

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Російські командири, причетні до обстрілу черги за хлібом та вбивства 20 людей у Чернігові
фото: Офіс генерального прокурора

Внаслідок атаки вранці 16 березня 2022 року у Чергігові загинули 20 людей, ще 28 поранено

До суду направлено справу трьох російських командирів, причетних до загибелі 20 людей у Чернігові. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, інформує «Главком».

«Прокурори Чернігівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо командира 35-ї мотострілецької бригади 41-ї армії ЗС РФ та двох командирів батальйонних тактичних груп. Їх обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним убивством цивільних за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України)», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, вранці 16 березня 2022 року обвинувачені віддали наказ застосувати РСЗВ «Град» по житловому району Чернігова. У цей час біля магазину перебували місцеві мешканці, які прийшли придбати продукти.

Внаслідок атаки загинули 20 людей, ще 28 поранено. Пошкоджено магазин, житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Поруч не було жодних військових об’єктів – удар був свідомо спрямований проти мирного населення.

Підозри командиру та його підлеглим повідомлено у липні 2025 року. Допомогу в ідентифікації причетних до воєнного злочину надавали ГО Truth Hounds та Global Rights Compliance.

Чернігів постійно під ворожими обстрілами. Зокрема,17 жовтня внаслідок удару російського безпілотника пошкоджено рухомий склад залізниці, поранений машиніст. Близько 9:45 росіяни атакували безпілотником в Чернігові транспортну інфраструктуру. У результаті атаки машиніст локомотива отримав осколкові поранення, пошкоджено рухомий склад. За фактом удару БпЛА по залізниці розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Увечері, 27 жовтня, в Чернігові було зафіксовано падіння дрону типу «шахед» в центральній частині міста, у місті виникли проблеми з мобільним зв'язком.

Теги: суд Офіс Генерального прокурора обстріл Чернігів росіяни

