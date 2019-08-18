Світовий банк підтримав НБУ в конфлікті з наглядовою радою «Ощадбанку»



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Світовий банк наполегливо підтримує реформу управління державними банками

«Ощадбанку»

Світовий банк підтримав рішення НБУ щодо дискваліфікації 5 з 9 членів наглядової ради, яка без конкурсу продовжила повноваження глави правління цього держбанку Андрія Пишного.

Про це йдеться в офіційній заяві представництва Світового банку, яка булла оприлюднена після виходу пресрелізу НБУ та заяви низки членів наглядової ради «Ощадбанку».

«Світовий банк наполегливо підтримує реформу управління державними банками (SOB), що є важливим кроком у покращенні ефективності банківської системи України та її загальної економіки», – йдеться у заяві..

«Ключовим аспектом цієї реформи є запровадження незалежних наглядових рад з ухваленням рішень більшістю в дві третини голосів відповідно до вимог нової редакції Статті 7 Закону «Про банки і банківську діяльність», яку було прийнято Верховною Радою минулого року. Як очікується, ці нові наглядові ради мають відігравати провідну роль у реформуванні державних банків, зокрема, у сфері корпоративного управління та вирішення проблем непрацюючих кредитів. Відповідно до нової редакції Статті 7, нові наглядові ради було сформовано шляхом конкурсного відбору претендентів, при цьому їх кандидатури було висунуто Кабінетом міністрів на початку цього року.

Відповідно до вимог законодавства України, в якості наступного кроку Національний банк України затверджує висунуті кандидатури до складу наглядових рад банків.

Отже, обов’язок НБУ полягає в проведенні ретельної та незалежної оцінки, що включає в себе застосування професійних суджень щодо наявності кваліфікаційних даних у кандидатів, висунутих до складу наглядових рад, та їх відповідності всім вимогам законодавства. Для незалежних членів наглядових рад ДБ згадані вимоги законодавства, викладені в Статті 7, також включають в себе жорсткі стандарти незалежності та відсутності конфлікту інтересів. Підтримуємо НБУ у виконанні своїх обов’язків у цій галузі», – повідомляє Світовий банк.

Нагадаємо: Кабмін затвердив наглядові ради «Ощадбанку», «Приватбанку» та «Укрексімбанку» 22 травня 2019 року за винятком членів (по одному в кожному банку) за квотою президента.

Незалежними членами наглядової ради «Ощадбанку» були призначені Шевкі Аджунер, Байба Апін, Олексій Резніков, Олексій Грінченко, Міхаель Вайнштейн, Пітер Бріггс, представниками держави – Даніель Білак (від Кабміну) і Дмитро Власов (від Верховної Ради).

У липні членом наглядової ради Ощадбанку за квотою президента став Юрій Храмов.

Нагадаємо, на початку серпня Пишного знов призначили главою «Ощадбанку».

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