Світовий банк готує Україні допомогу на $1,5 млрд

Транш допоможе Україні надавати критично важливі послуги, в тому числі забезпечити виплати медикам, пенсіонерам і в рамках соціальних програм

Керівник Світового банку Девід Малпасс анонсував новий пакет фінансової допомоги для України. Він буде спрямований на надання населенню державних слуг. Про це повідомляє Reuters.

Малпасс анонсував новий пакет допомоги під час виступу у Варшаві. Він заявив, що це стало можливо після того, як у понеділок була схвалена допомога Міжнародної асоціації розвитку в розмірі $1 млрд, а також виплата $100 млн сусідній Молдові.

За словами глави Світового банку, даний транш допоможе Україні надавати критично важливі послуги, в тому числі забезпечити виплати медикам, пенсіонерам і в рамках соціальних програм.

Напередодні Світовий банк заявив, що українська економіка внаслідок війни скоротиться на 45% до кінця року.

Нагадаємо, економіст пояснив, що втримало курс гривні під час війни.

Додамо, що за тиждень прямі втрати економіки України через війну зросли на $12,2 млрд.

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