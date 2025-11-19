Син мера Умані незаконно отримав інвалідність і спускав соцвиплати в казино

Національна поліція вже анулювала незаконно оформлену інвалідність і задокументувала всі обставини її призначення

Син мера одного з міст на Черкащині незаконно отримав групу інвалідності і статус внутрішньо переміщеної особи, а соцвиплати програв в онлайн-казино. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

За даними джерел «УП» у правоохоронних органах, йдеться про сина міського голови міста Умань Черкаської області.

«Не маючи жодних медичних підстав, чоловік за допомогою підроблених документів домігся встановлення собі другої групи інвалідності та протягом тривалого часу отримував державну соціальну допомогу. Слідством встановлено, що більшість отриманих коштів він програв у онлайн-казино. Щоб оформити інвалідність, фігурант за попередньою змовою з окремими медичними працівниками, організував виготовлення фальсифікованого направлення на МСЕК. На підставі цього документа медико-соціальна експертна комісія безпідставно присвоїла йому другу групу інвалідності безтерміново», – йдеться у повідомленні.

Національна поліція вже анулювала незаконно оформлену інвалідність і задокументувала всі обставини її призначення. Крім того, використовуючи ті самі схеми, чоловік оформив статус внутрішньо переміщеної особи, на який він не мав права, та отримував додаткові соціальні виплати.

Незаконну діяльність викрили слідчі Головного слідчого управління Нацполіції. У межах розслідування проведено обшуки, вилучено фінансову документацію, матеріали МСЕК, дані банківських рахунків, підроблені довідки та інші докази. Висновки медико-соціальних експертиз та судово-медичної експертизи підтвердили, що встановлена фігуранту інвалідність була необґрунтованою та не відповідала його реальному стану здоров’я.

Слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру за шахрайство (ч. 1 та ч. 2 ст. 190) Кримінального кодексу України. Поліція також перевіряє можливу причетність медичних працівників, які могли бути залучені до схеми.

Раніше правоохоронці викрили масштабну схему посадовців Центральної МСЕК, які разом із сімейним лікарем оформляли групи інвалідності чоловікам призовного віку. Підозру отримав колишній очільник Центральної МСЕК Володимир Марунич.