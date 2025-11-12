Головна Країна Політика
Уряд відсторонив віцепрезидента «Енергоатома»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Рішення Кабміну було ухвалено на підставі матеріалів, отриманих від НАБУ
фото: «Енергоатом»

Кабмін ухвалив низку рішень для перезапуску системи управління «Енергоатомом»

Уряд ухвалив рішення терміново відсторонити від роботи віцепрезидента, члена правління «Енергоатома» Якоба Хартмута. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу уряду Юлію Свириденко.

За словами премʼєрки, Кабмін також доручив тимчасовому виконуючому обовʼязки голови правління відсторонити головного консультанта президента НАЕК «Енергоатом» Дмитра Басова, якому вже повідомлено про підозру, а також працівників, причетність до вчинення злочинів яких наразі перевіряють правоохоронні органи, зокрема:

  • директора з фінансів та бюджетування;
  • директора з правового забезпечення;
  • керівника відокремленого підрозділу «Централізовані закупівлі».

«Якщо у ході розслідування НАБУ буде виявлена причетність інших працівників до вчинення злочину, т.в.о. голови правління зобовʼязаний їх відсторонити та сприяти у розслідування щодо цих осіб», - додала вона.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про очищення та перезавантаження управління «Енергоатомом». Український лідер повідомив, що мав детальну розмову з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко. Зеленський наголосив, що повинна бути «максимальна чистота в енергетиці».

«І кожне розслідування правоохоронців, антикорупціонерів я підтримую, ми підтримуємо, і це абсолютно чітка та однакова для всіх позиція. Жодних схем, і добре, що Кабінет Міністрів України надаватиме повне сприяння слідству та всім процесуальним, судовим діям. Буде очищення та перезавантаження управління «Енергоатомом», – наголосив президент.

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

До слова, Вищий антикорупційний суд взяв під варту виконавчого директора з безпеки «Енергоатома» Дмитра Басова (Тенор) на 60 днів із можливістю застави 40 млн грн. Також Вищий антикорупційний суд узяв під варту колишнього радника ексміністра енергетики Германа Галущенка Ігоря Миронюка (на «плівках» НАБУ він фігурує під псевдо Рокет).

Теги: корупція в Україні відставка Енергоатом Юлія Свириденко Операція «Мідас»

