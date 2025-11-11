Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Операція «Мідас». Журналісти повідомили, хто отримав підозру від НАБУ (список)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Операція «Мідас». Журналісти повідомили, хто отримав підозру від НАБУ (список)
фото: Схеми

На цей час відомо, що підозри отримали восьмеро осіб

Журналісти виявили імена усіх фігурантів операції «Мідас», які отримали підозру від НАБУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Радіо Свободу».

За даними «Схем», окрім Тимура Міндіча (Карлсон), ексрадника міністра енергетики Ігоря Миронюка (Рокет), виконавчого директора з безпеки «Енергоатома» Дмитра Басова (Тенор), Олександра Цукермана (Шугармен), підозри також отримали Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна. Повідомляється, що п'ятеро осіб зі списку підозрюваних затримані. Двоє – Тимур Міндіч та Олександр Цукерман – виїхали з України.

НАБУ називає Рьошика бухгалтером «бек-офісу». Саме він на записах казав, що нести коробку з грошима «таке собі задоволення». Ігор Фурсенко зареєстрований як приватний підприємець з основним видом діяльності – консультування з питань інформатизації. Номер Фурсенка підписаний в інших абонентів як «Ігор співробітник Михайла Цукермана».

Тим часом Леся Устименко вказана в контактах як «Леся Київ Фінансист Братів». Вона – приватна підприємиця з основним видом діяльності «Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки».

Операція «Мідас». Журналісти повідомили, хто отримав підозру від НАБУ (список) фото 1
фото: Схеми

У 2023 році Устименко стала власницею паркомісця в будинку у середмісті Києва, в якому, за даними «Схем» розташований «бек-офіс», згаданий у розслідуванні НАБУ. Її чоловік – ймовірно, громадянин Росії. Як встановили журналісти, до 2015 року чоловік Устименко регулярно їздив до Росії, звідки він родом. Тоді ж отримав український паспорт.

Людмила Зоріна також має ФОП, вид діяльності – консультування з питань комерційної діяльності й керування. На електронну адресу Зоріної також записаний Грона Вадим Леонідович.

Нагадаємо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Антикорупціонери повідомили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

У вівторок, 11 листопада, НАБУ оприлюднило нову прослушку. Під час операції «Мідас» детективи НАБУ встановили керівника злочинної організації – Карлсона. Саме він контролював роботу так званої «пральні», де відмивалися одержані у злочинний спосіб кошти.

Крім того, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура задокументували, як учасники злочинної організації передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру, якого у внутрішньому спілкуванні називали Че Геварою. Згодом стало відомо, що він отримав підозру.

Читайте також:

Теги: НАБУ підозра корупція в Україні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колишній посадовець є фігурантом низки кримінальних справ
Ексглава КРАІЛ отримав підозру у побитті працівника слідчого ізолятора
23 жовтня, 11:24
Дії посадовиці кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки
Переплата 2 млн грн за дорожню сіль: столична посадовиця отримала підозру
14 жовтня, 11:30
Колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову повідомили про підозру за фактом службової недбалості
ЗМІ: Ексмер Одеси Труханов отримав підозру за службову недбалість
28 жовтня, 22:14
Ексмеру Одеси Труханову повідомлено про підозру
Труханов прокоментував підозру у службовій недбалості
29 жовтня, 10:57
Правоохоронці кажуть, що підозрювана одержала понад $40 тис. неправомірної вигоди
НАБУ і САП повідомили про підозру заступниці керівника філії «Енергоатома»
5 листопада, 10:54
Очільник САП Олександр Клименко створив комісію для проведення службового розслідування
Операція «Мідас». Антикорупційна прокуратура почала службове розслідування через витік даних
Вчора, 17:13
Підозрюваний схвалював проведення незаконного «референдуму» щодо приєднання Криму до РФ
Закликав РФ захистити «російськомовних». Ексдепутат Одеської міськради отримав підозру
31 жовтня, 11:12
Відповідно до умов договору постачальник мав забезпечити прозорість формування ціни та інформувати споживача про зміни тарифів на ринку
Керівник приватної фірми підозрюється у виведенні 47 млн грн з бюджету Києва
5 листопада, 16:04
Показання свідка спростовані аудіозаписами розмов
Неправдиві свідчення у справі детектива НАБУ: до суду скеровано обвинувальний акт щодо свідка
Вчора, 12:35

Кримінал

Операція «Мідас». Журналісти повідомили, хто отримав підозру від НАБУ (список)
Операція «Мідас». Журналісти повідомили, хто отримав підозру від НАБУ (список)
Умєров прокоментував чутки про вплив Міндіча на Міноборони
Умєров прокоментував чутки про вплив Міндіча на Міноборони
Чернишов отримав підозру у незаконному збагаченні
Чернишов отримав підозру у незаконному збагаченні
Операція «Мідас». НАБУ і САП задокументували передачу коштів ексвіцепрем’єру
Операція «Мідас». НАБУ і САП задокументували передачу коштів ексвіцепрем’єру
23 млн грн збитків через запуск держсистеми. Ексзаступник міністра соцполітики отримав підозру
23 млн грн збитків через запуск держсистеми. Ексзаступник міністра соцполітики отримав підозру
Операція «Мідас»: НАБУ оприлюднило нову прослушку
Операція «Мідас»: НАБУ оприлюднило нову прослушку

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua