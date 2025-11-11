Операція «Мідас». Журналісти повідомили, хто отримав підозру від НАБУ (список)

На цей час відомо, що підозри отримали восьмеро осіб

Журналісти виявили імена усіх фігурантів операції «Мідас», які отримали підозру від НАБУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Радіо Свободу».

За даними «Схем», окрім Тимура Міндіча (Карлсон), ексрадника міністра енергетики Ігоря Миронюка (Рокет), виконавчого директора з безпеки «Енергоатома» Дмитра Басова (Тенор), Олександра Цукермана (Шугармен), підозри також отримали Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна. Повідомляється, що п'ятеро осіб зі списку підозрюваних затримані. Двоє – Тимур Міндіч та Олександр Цукерман – виїхали з України.

НАБУ називає Рьошика бухгалтером «бек-офісу». Саме він на записах казав, що нести коробку з грошима «таке собі задоволення». Ігор Фурсенко зареєстрований як приватний підприємець з основним видом діяльності – консультування з питань інформатизації. Номер Фурсенка підписаний в інших абонентів як «Ігор співробітник Михайла Цукермана».

Тим часом Леся Устименко вказана в контактах як «Леся Київ Фінансист Братів». Вона – приватна підприємиця з основним видом діяльності «Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки».

фото: Схеми

У 2023 році Устименко стала власницею паркомісця в будинку у середмісті Києва, в якому, за даними «Схем» розташований «бек-офіс», згаданий у розслідуванні НАБУ. Її чоловік – ймовірно, громадянин Росії. Як встановили журналісти, до 2015 року чоловік Устименко регулярно їздив до Росії, звідки він родом. Тоді ж отримав український паспорт.

Людмила Зоріна також має ФОП, вид діяльності – консультування з питань комерційної діяльності й керування. На електронну адресу Зоріної також записаний Грона Вадим Леонідович.

Нагадаємо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Антикорупціонери повідомили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

У вівторок, 11 листопада, НАБУ оприлюднило нову прослушку. Під час операції «Мідас» детективи НАБУ встановили керівника злочинної організації – Карлсона. Саме він контролював роботу так званої «пральні», де відмивалися одержані у злочинний спосіб кошти.

Крім того, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура задокументували, як учасники злочинної організації передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру, якого у внутрішньому спілкуванні називали Че Геварою. Згодом стало відомо, що він отримав підозру.